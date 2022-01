10 endroits où boire un excellent chocolat chaud pour vous réchauffer à Montréal

Partager







Lorsque le thermomètre est à la baisse, rien de mieux qu’un bon chocolat chaud pour se réchauffer les mains et le cœur.

Par chance, la plupart des cafés, artisans chocolatiers et pâtissiers de la métropole servent cette boisson chocolatée par excellence. Or, quelques-uns se distinguent des autres avec la richesse du chocolat et l’originalité des saveurs qu'ils utilisent.

Voici donc sans plus attendre, les 10 meilleurs endroits où boire un excellent chocolat chaud à Montréal :

Sur le Plateau, la chocolaterie NOIRCHOCOLATERIE est devenue Ernestine et sert un chocolat chaud maison riche et incomparable. Il est préparé avec du lait, de la crème et du chocolat noir 64%. Un pur délice à boire sans modération.

1827, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Pour un bon chocolat chaud «on the go» onctueux et prononcé, c’est au Ferlucci que vous devez vous arrêter. Ce café à l'essence italienne offre un délicieux chocolat chaud qui vous réchauffera pendant votre balade dans Villeray.

432, rue de Castelneau, Montréal

Les trois succursales du Melk offrent un bon chocolat chaud, mais ici, vous avez l’opportunité d’ajouter une twist pas mal le fun à votre boisson chaude et on ne parle pas d’un simple «sprout» de crème fouettée. Oh non! Chez Melk, vous pouvez demander à ce qu’on ajoute un morceau de guimauve faite maison dans votre chocolat chaud. Attention, il y a de bonnes chances que vous deveniez accro!

5612, avenue de Monkland, Montréal

1206, rue Stanley, Montréal



Le café montréalais Larue & fils n’a plus vraiment besoin de présentation. Le café y est tellement délicieux qu’il est parfois difficile de s’imaginer commander autre chose. Toutefois, vous devriez le faire de temps à autre et essayer leur chocolat chaud, car il est également assez exceptionnel et surtout bien riche comme on les aime.

244, rue de Castelnau Est, Montréal

405, rue Jarry Est, Montréal

919, rue Saint-Zotique, Montréal

6550, rue Waverly, Montréal

Le secret le mieux gardé du Croissant Croissant est son quatuor de chocolats chauds! En effet, le café troisième vague du Plateau Est tient quatre saveurs de chocolat chaud: classique, à la menthe, à la banane et aux 4 épices. Également, comme le café est très vegan friendly, vous pouvez demander votre boisson chaude végane!

2270, avenue Mont-Royal Est, Montréal

La jolie chocolaterie artisanale du Plateau est l’adresse préférée des Montréalais les plus gourmands. On s’y rend pour faire le plein de tablettes de chocolats, de truffes, de sucreries ou encore de caramel. Pendant que vous êtes sur place, commandez-vous un bon chocolat chaud bien riche avec des guimauves. Si vous l’aimez, la chocolaterie vend aussi des mélanges pour emporter!

546, avenue Duluth Est, Montréal

En nouveauté saisonnière, le café a introduit un chocolat chaud épicé à l'automne. Concocté avec un sirop de chocolat légèrement épicé avec un soupçon de chili et des épices chaudes, vous n'aurez jamais bu quelque chose de tel. Des cafés Saint-Henri se cachent aux quatre coins de la ville, mais celui dans le Mile-Ex est idéal à visiter après une longue balade ou une séance de patin au parc Jarry. Le chocolat chaud ne sera peut-être plus au menu, mais les baristas peuvent encore vous le préparer.

3632, rue Notre Dame Ouest, Montréal

301, rue Émery, Montréal

7335, rue du Mile End, Montréal

Les deux succursales du café Névé servent un fabuleux chocolat chaud qui se distingue par son onctuosité. Pour compléter votre dose de sucre comme il se doit, profitez-en aussi pour vous commander un biscuit aux pépites de chocolat qui fait la renommée de l’endroit.

151, rue Rachel Est, Montréal

781, avenue Mont-Royal Est, Montréal

Au Café In Gamba, le chocolat chaud est préparé avec le fameux chocolat liquide de Rebel Chocolates. Des notes de brownies et de cerise foncée se dégagent de ce mélange de cacao de la Tanzanie. À essayer aussi en moka!

5263, avenue du Parc, Montréal

71, rue Saint-Viateur Est, Montréal

Le bar à céréales du Sud-Ouest propose un chocolat chaud riche et onctueux qui peut être garni d'une poignée généreuse de céréales ou des guimauves. On vous propose de l'essayer avec des Lucky Charms ou des céréales au chocolat Nesquick.

2613, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

