20 activités magiques à faire durant les vacances des Fêtes

Ça y est! Les vacances des Fêtes sont enfin arrivées (pour plusieurs) et c’est l’occasion idéale de faire une tonne d’activités et de prendre le temps de se relaxer.

Pour le temps des Fêtes 2021, on évite les contacts, mais il n'est pas question de sacrifier le fun. Des journées passées en pyjama jusqu'à celles passées en plein air, une foule d'activités s'offrent à vous.

Voici 20 activités à faire durant les vacances de Noël:

Le Verger Champêtre, situé à Granby, vous propose d’aller promener l'un de ses alpagas pendant une vingtaine de minutes dans son décor féérique et enneigé. Voici l’occasion parfaite de profiter de la nature et de prendre quelques clichés pour votre compte Instagram! Tous les détails ici.

Il n’y a rien de plus festif que d’aller faire quelques steppettes sur la magnifique patinoire du Vieux-Port, le matin ou le soir. Réservez vos patins ici.

Si vous ne voulez pas aller patiner dans le Vieux-Port, voici 16 autres magnifiques endroits où patiner cet hiver.

Ce manège en pleine forêt, situé au Sommet Saint-Sauveur, vous permet de dévaler les pentes à une vitesse de 35 km/h. Attachez votre tuque comme du monde! Tous les détails ici.

Cette année, le Musée des beaux-arts de Montréal a introduit une nouvelle application, Écho, qui offre la possibilité d'accéder à des contenus inédits en formats vidéo et audio. L'expérience est aussitôt élevée et renouvelée. Vous entrerez en contact avec les œuvres comme jamais auparavant. Tous les détails ici.

La période des Fêtes peut parfois être éprouvante et une visite au spa est souvent l’occasion de prendre un break de la famille et de «suer» votre tourtière. Le Strom spa de Mont-Saint-Hilaire est certainement l’un des plus beaux endroits où aller se ressourcer. Avec les dernières annonces du gouvernement, vous pouvez toujours recevoir un soin privé dans un spa. C'est le moment de prendre rendez-vous.

C'est l'heure de sortir les traîneaux, les luges et les crazy carpet et partir à la rencontre d'une butte de Montréal. C'est une activité gratuite qui fait un bien fou!

LE festival du temps des Fêtes se tient sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues de la Montagne et Drummond. Pour l'occasion, de nombreuses activités sont prévues et la rue est complètement métamorphosée. Tous les détails ici.

8. Faites un tour au marché Jean-Talon pour prendre quelques clichés sous la neige

À cette période de l’année, le marché Jean-Talon est comme «endormi» et c’est tout simplement magique. Y faire une petite balade en amoureux pour prendre des clichés sous la neige est certainement un incontournable des Fêtes. Profitez-en pour vous prendre un délicieux chocolat chaud au Café Saint-Henri!

Le tout nouveau Café SoLIT, situé dans le centre-ville de Montréal, propose un décor sans pareil. Un champ d'oranges au plafond; le décor est si enchanteur que vous aurez envie d'y rester tout l'après-midi. En savoir plus.

Le livre de cuisine Je passe à table propose une foule de recettes originales. Pour combler l'ennui, choisissez une recette et allumez les fourneaux! Acheter le livre ici.

Plusieurs cafés sortent le grand jeu afin d'offrir des boissons plus que festives pour le temps des Fêtes. Latté à la clémentine, latté à la noisette grillée et chocolat chaud à la menthe se trouvent dans l'offre qui donne envie de profiter à fond de la plus belle période de l'année. Découvrez les adresses ici.

Il est hors de question de manquer de vin lors du temps des Fêtes. Pour ce faire, vous êtes plus qu'invité à découvrir d'autres points de vente qui offrent des vins absolument délicieux. Découvrez nos recommandations ici.

Être en vacances est certainement le bon moment pour planifier sa prochaine escapade. Au Québec, il existe de nombreux minihébergements où vivre un week-end inoubliable. En voici 12 où vous devriez rapidement réserver votre place!

Si ce n'est pas déjà fait, vous devez aller faire un tour dans un marché de Noël lors des vacances. Une fois sur place, on vous invite fortement à essayer un verre de vin chaud et à faire des emplettes de dernière minute.

Les vacances des Fêtes vous donnent une bonne raison d'arrêter de courir après le temps et de faire enfin ce qui vous plaît. Profitez de ces moments pour découvrir un restaurant qui vient tout juste d'ouvrir. Voici quelques recommandations de menus festifs à essayer.

Dans le Vieux-Montréal, il existe une petite ruelle ultra-féérique tout près de la Maison Pépin. C’est l'un des lieux favoris des instagrammeurs pour prendre un cliché festif à Montréal. Pour la retrouver, c’est par ici.

Tous les dimanches du mois de décembre, le bar Miracle en collaboration avec Félix de la nuit seront les hôtes d'incroyables Drag Brunch sous la thématique de Noël. Deux représentations auront lieu par jour, soit à 10 h 30 et à 12 h 30. Vous aurez le privilège de voir des drags performer sur les plus grands succès de Noël par Mariah Carey, Britney Spears, George Michael, Michèle Richard et plusieurs autres.

Les billets sont en vente dès maintenant au coût de 25$

Menu: de 15$ à 25$ Mimosa à volonté: 39$

Les billets sont en vente dès maintenant ici

Si vous avez envie de sortir entre amis de manière originale et de rester bien au chaud, n’hésitez pas à miser sur un souper de fondue au fromage. Découvrez les meilleures adresses ici.

Il existe de nombreux endroits où faire du ski de fond près de Montréal. Si vous avez envie de bouger un peu, voici quelques endroits magiques où aller.

Un incroyable sentier de glace illuminé aux flambeaux sur 3 km saura vous faire tomber amoureux de l'hiver. À seulement 45 min d'Ottawa, dans le parc de la Gatineau, ce sentier est tout simplement féérique. Découvrez les tarifs et les horaires ici.

