12 gestes «self care» à adopter pour commencer l’année en prenant soin de soi

Partager







Avec l'année 2021 que nous venons de traverser et le début de 2022 qui n'a pas été de tous repos, il est grand temps de prendre soin de soi et de garnir votre agenda d'activités douces et lumineuses.

Histoire de passer à travers l'hiver tout en douceur, voici 12 gestes self care pour vous faire du bien autant au corps qu’à l’esprit:

1. Prendre le temps de lire un bon livre

Fermez tous les écrans qui vous entourent, mettez un peu de musique, coulez-vous une bonne tisane et offrez-vous quelques heures de lecture.

On vous suggère les livres «true crime» de Victoria Charlton, la belle poésie de Chloé Savoie-Bernard, ou encore le plus récent roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Femme forêt.

Pour les amateurs de café qui voudraient devenir de vrais baristas dans l'âme, le Café Pista offre des formations en ligne. C'est votre chance de parfaire vos connaissances et d'apprendre. Voilà une belle activité à s'offrir en vue de siroter votre café le dimanche matin!

Pour suivre l'une des deux formations encore disponibles, c'est ici.

• À lire aussi: 9 torréfacteurs qui livrent de l’excellent café pour vous garder de bonne humeur

3. S’initier à l’aromathérapie

Les huiles essentielles peuvent vous aider à avoir une routine plus zen. Certaines de ces huiles peuvent même réduire l’anxiété et le stress. L'École d'herboristerie Les Âmes Fleurs de Sainte-Adèle propose un atelier en ligne fort intéressant à ce sujet au coût de 15$ seulement.

Pour l'atelier en ligne, c'est ici.

4. Bouger dehors

Que ce soit en faisant de la raquette, du ski de fond, de la glissade sur neige ou simplement en allant prendre une longue marche, faire du sport est un excellent moyen de décrocher!

5. Planifier un week-end en nature

Pour reconnecter avec soi-même, il n’y a rien comme un week-end en nature. Prendre une marche, siroter un café en écoutant les oiseaux, faire une sieste l’après-midi dans un hamac...

• 7 chalets Airbnb avec spa et foyer à louer près de Québec cet hiver

• 9 chalets Airbnb avec spa et foyer à louer près de Montréal cet hiver

• 12 mini-hébergements parfaits pour bien «starter» l'année

6. Prendre le temps de savourer son café

Boire son café ne devrait pas nécessairement signifier être «super productif». Prenez donc le temps de siroter votre café et de relaxer avant de commencer votre journée.

7. Télécharger une application de méditation

Il existe plusieurs applications pour vous aider à méditer. Il suffit parfois de 15 minutes de calme pour se «grounder» et être capable de repartir du bon pied.

9. Adopter les jus DOSE dans votre routine santé

Parmi les bonnes habitudes alimentaires à prendre il y a celle de consommer une bonne quantité de fruits et de légumes quotidiennement. Les jus, smoothies et shots bien-être biologiques de la compagnie québécoise DOSE sont les alliés parfaits pour cette «résolution». Les produits sont pressés à froid pour conserver leurs vitamines et minéraux. Vous pouvez commander des ensembles déjà faits où bien créer votre propre «pack» selon vos goûts.

Passez une commande DOSE ici.

10. S’offrir une petite douceur

Que ce soit un rouge à lèvres luxueux, un chandail de laine, un livre que vous voulez lire depuis longtemps, un vinyle, une paire de bas à motif de bananes... Le self care, c’est aussi se faire plaisir en s’offrant une douceur quelle qu'elle soit!

Ce n’est pas nouveau, bouger aide à la gestion du stress et de l'anxiété. À défaut de pouvoir vous rendre dans un gym, vous pouvez toujours vous abonner aux cours en ligne de la compagnie montréalaise Ballet Hop! Vous aurez du plaisir à vous entraîner dans le confort de votre appartement!

Tous les détails ici.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s