10 activités douces à faire en janvier pour commencer l’année du bon pied

Parce que c’est toujours un peu difficile de se remettre dans le bain lorsque janvier se pointe le bout du nez, mieux vaut entamer la nouvelle année avec des activités douces pour le moral.

C'est pourquoi vous êtes invités à prendre le temps de faire des activités agréables et différentes qui sauront démarer 2022 de la meilleure manière possible.

Voici justement 10 activités zéro stress à faire avec les personnes dans votre bulle.

Le musée Pointe-à-Callière a toujours des expositions hyper intéressantes pour s’instruire davantage sur l’histoire de notre belle Montréal. Il est même possible d’y admirer les vestiges du fort de Ville-Marie trouvés pendant les différentes campagnes de fouilles archéologiques menées par le Musée de 2002 à 2015. Vous vous promènerez dans des tunnels et découvrirez une foule d'informations captivantes et ce, gratuitement du 18 décembre au 2 janvier 2022!

350, place Royale, angle de la Commune, Vieux-Montréal

Cette halle gourmande située à l'intersection des rues Sainte-Catherine Ouest et Saint-Laurent propose une expérience culinaire comme nulle autre et ce, dans le plus beau des décors. Pour voyager le temps d'une soirée et ramener le tout à la maison, un rendez-vous au Central s'impose. L'endroit demeure ouvert pour emporter seulement. La livraison est aussi possible.



30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Une petite séance de patinage entre amoureux vous fera certainement le plus grand bien. En plus de bouger et prendre l’air, vous aurez enfin un moment romantique à deux après l’épuisant marathon des soupers et des partys des Fêtes.

Les mini-hébergements ont vraiment la cote actuellement, entre autres parce qu’ils sont hyper instagrammable, mais aussi, car il fait bon se retrouver dans un petit cocon chaleureux lorsque le froid frappe fort. Réservez donc un week-end dans ce genre d’hébergement à lire des livres et à jouer à des jeux de société et vous reviendrez à la maison plus relax que jamais.

Besoin d'une pause de caféine le temps d'un après-midi? Donnez rendez-vous à vos amis autour d’un bon chocolat chaud dans l’un des cafés de la ville. Pensez à essayer les fameux chocolats chauds du Hot Hot Hut qui sont de retour cette année!

En 2016, l'Orchestre des Grands Ballets Canadiens de Montréal, dirigé par Allen Lewis et Florian Ziemen, proposait une version irrésistible du spectacle qui se tenait dans la chaleureuse maison de Clara. Pour s'évader le temps d'une soirée, on vous invite à vous laisser porter par la musique intemporelle de Tchaïkovski et les talents des danseurs des Grands Ballets Canadiens de Montréal. Disponible ici.

Pourquoi ne pas aller aligner ses chakras et respirer un bon coup, question de commencer l’année en beauté? Pop Spirit offre encore cette année des cours gratuits de yoga sur neige. Les séances de janvier ont lieu dans plusieurs parcs de Montréal dont le Parc de l'Île-de-la-Visitation du 23 janvier au 27 février 2022. Habillez-vous chaudement! Les réservations sont requises.

Tout s'arrête le temps de quelques heures lorsque vous vous retrouverez dans une librairie. Profitez de l'occasion pour feuilleter des coffee-table books, des recueils et des romans à rapporter à la maison.

9. Fabriquer quelque chose de ses mains nues

Mettre les mains à la pâte et réaliser un petit chef d'oeuvre peut s'avérer très satisfaisant tout en vous obligeant à demeurer dans l'instant présent. Le Céramic Café, Les faiseurs et l'Atelier make offrent des cours à Montréal. Vous pouvez aussi vous commander un «kit» de Club terracotta et faire de la poterie dans le confort de votre maison.

• À lire aussi: 8 boîtes DIY d’entreprises québécoises parfaites pour occuper son temps libre

Cours de ballet, fitness barre, : les cours chez Ballet Hop sont bienveillants et stimulants...et offerts en ligne! C'est une idée d'activité qui sort de l'ordinaire et qui vous fera un bien fou. La classe «sans chichis» est idéale pour les personnes qui souhaitent bouger pendant 60 minutes. En savoir plus.



Mile-End : 5380, rue Saint-Laurent, Montréal

Verdun: 3984, rue Wellington, Verdun

Longueuil: 260, rue de Gentilly Est, Longueuil



*Photo de couverture: @cam_ds

