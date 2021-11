Voici de quelle couleur vous devriez teindre vos cheveux cet hiver selon l’astrologie

Partager







On a parfois envie d'un changement capillaire lorsqu'une saison est sur le point de se terminer, et c'est bien normal!

Notre personnalité influence grandement nos goûts, alors pourquoi ne pas se fier à l'astrologie pour guider nos choix?

Voici donc votre prochaine couleur de cheveux selon votre signe... Si vous êtes game!

Bélier - Noir

La femme Bélier a une grande confiance en elle, alors attirer l’attention ne la dérange pas du tout. Les cheveux bruns foncés, ou carrément noirs, reflètent les côtés moderne et fort de ce signe, tout en étant très cool!

Taureau - Vert

Le Taureau est un signe de terre, donc le vert peut sembler une évidence, mais il y a plus que cela! Ce signe féminin apprécie l'originalité et aime essayer de nouvelles choses, une teinte plus flash sera donc idéale.

Gémeaux - Bicolore

La femme Gémeaux est un peu girouette et peut avoir de la difficulté à ne choisir qu'une seule teinte. Pas besoin de faire de compromis en optant pour une coloration à deux tons!

Cancer - Brun chocolat

Les gens Cancer sont émotifs et apprécient une couleur de cheveux qui leur rappelle quelque chose qu'ils aiment. Par exemple, une colo inspirée par le chocolat, le café, le caramel, ou autre, saura leur plaire.

Lion - Balayage lumineux

Le côté star de la femme Lion en fait une candidate parfaite pour les couleurs lumineuses. Un balayage blond doré sur un fond de brun châtain sera l'idéal pour attirer tous les regards cet hiver!

Vierge - Lavande

La Vierge aime l’ordre, donc pourrait préférer une couleur unie. Le lavande lui permet de sortir de sa zone de confort et d'exprimer sa créativité, mais tout en gardant un look cool.

Balance - Les mêches à l'avant du visage

La femme Balance aime l’équilibre, tout en étant paradoxale. En optant pour la tendance des deux tons, elle comblera tous les côtés de sa personnalité et pourra explorer sa créativité!

Scorpion - Rouge

Aucune couleur n'est autant synonyme de passion que le rouge, et aucun signe n'est plus passionnel que le Scorpion! La crinière rouge va refléter le feu qui l'habite, tout en exprimant son côté edgy.

Sagittaire - Naturel

La Sagittaire est honnête et toujours sincère, mais jamais prétentieuse. Elle est donc bien placée pour rocker sa couleur naturelle. Sans artifice, on garde ça simple!

Capricorne - Roux

La Capricorne suit la mode, alors elle sait déjà que le roux est au top des tendances depuis plusieurs mois. Elle opte pour le roux, une couleur qui représente son audace et qui ira à merveille avec ses belles tenues hivernales déjà prévues!

Verseau - Rose

La Verseau est unique et attirante. Le rosé est juste assez magique et aérien pour représenter exactement la personnalité des gens de ce signe.

Poissons - Bleu

La femme Poissons peut sembler toujours heureuse, mais elle a tout de même un côté plus rêveur. Le bleu qui tire vers le gris-argenté évoque cette facette de leur personnalité.

Alors, êtes-vous game?

