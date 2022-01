Les 15 tendances tatouage qui vont dominer l'année 2022

Partager







Si vous y pensez depuis longtemps ou que vous avez enfin l’âge, 2022 pourrait enfin être l’année où vous vous faites tatouer.

Comme toute forme d’art, il y a des tendances dans le monde du tatouage. En 2021, on a vu beaucoup d'originalité, tant dans les emplacements (allô le visage et les mains!) que dans les dessins en tant que tels.

On a donc fouillé les comptes Instagram des meilleurs artistes tatoueurs et les blogues pour dénicher ce qui sera populaire durant la prochaine année. En gros, en 2022, on va continuer de voir du minimalisme et des lignes fines, mais d'autres inspirations éclatées feront leur entrée.

Voici donc les 15 plus grandes tendances tatouage de 2022:

1. Les années 90

En effet, les motifs inspirés des années 90 sont de retour cette année! On pense aux fils barbelés, aux soleils, aux papillons et même aux dauphins!

2. Les lignes fines

Un classique des dernières années, les tatouages conçus de lignes très fines continuent d'être au top des tendances.

3. Le minimalisme

Le minimalisme en version mini tatouage est ici pour de bon! On voit souvent cette tendance recréée en lignes fines noires, tout simplement.

4. Les petits tatouages réalistes en version métallique

Les minuscules tatouages ultraréalistes étaient déjà populaires en 2021, mais cette année on ajoute une twist, le métallique. La texture du métal donne un look encore plus original à ces tatouages impressionnants.

5. L'art abstrait

Les artistes tatoueurs pourront s'amuser à jouer à Picasso en expérimentant avec les couleurs et motifs abstraits.

6. Les beaux-arts avec une touche de culture pop

Les grands peintres ont toujours inspiré les artistes tatoueurs, mais cette année, on ose encore plus! On va voir des gens mélanger une référence à la culture populaire à un tableau connu pour le personnaliser.

7. Le look psychédélique

Il n'y a aucune limite à l'imagination en 2022, et cela se transpose dans les tatouages aussi! Les artistes vont se permettre d'être de plus en plus originaux dans leurs designs.

8. Les éclairs

Cette année, on risque de voir plusieurs tatouages d'éclair, mais en version réaliste. L'électricité qui vient illuminer le ciel donne un motif très intéressant après tout!

9. Le tribal, version moderne

Puisque les années 90 sont de retour, il n'est pas étonnant que le tribal soit lui aussi dans les tendances. Au lieu d'opter pour les designs larges et imposants du passé, on se tourne vers une version délicate, détaillée et même colorée en 2022.

10. Les tatouages holographiques

L'effet holographique est très difficile à obtenir en tatouage, mais on risque d'en voir de plus en plus dans les prochains mois.

11. Le handpoke coloré

Le handpoke est une technique qui n'utilise pas de machine et qui est de plus en plus populaire. En 2022, on met de côté ces tatouages noirs et on opte pour des versions ultras colorées!

12. Les lignes noires abstraites

Ces dessins originaux qui font penser à de la fumée ou encore à des flaques d'huile sont très tendance en 2022. On peut les utiliser pour remplir l'espace entre deux pièces, ou seul.

13. Les tramp stamp

Qui dit années 90 et 2000 dit tramp stamp! Ce surnom douteux décrit les tatouages placés au bas du dos. C'est un emplacement qui revient tranquillement et que quelques célébrités adoptent, dont Miley Cyrus.

14. La spiritualité

Une tendance qui continue de monter en popularité est de s'inspirer des croyances spirituelles pour les tatouages. Cela peut tant être en lien avec une religion qu'une autre forme de spiritualité ou même l'astrologie et le tarot.

15. Les petits motifs décoratifs

Ce type de tatouage fait son retour en 2022, surtout sur les poignets et les mains.

