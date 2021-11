Voici comment réduire votre stress avec ces 10 produits pour le bain

Partager







Un bon bain chaud peut non seulement réchauffer les soirées froides, mais peut aussi réduire le stress que peut causer la fin d'année qu'on voit arriver beaucoup trop vite.

Il existe plusieurs produits sur le marché qui sont destinés à vous faire sentir mieux et à faire passer votre moment détente dans le bain à un autre niveau.

Voici donc 10 produits pour le bain qui vous aideront à réduire le stress et à vous détendre réellement:

1. Lait de coco de Herbivore

Ce produit est composé de poudre de lait de coco qui hydrate, adoucit et apaise la peau. Le parfum de vanille et de noix de coco ajoute un élément thérapeutique aromatique qui détend et calme l'esprit et le corps. Peau douce et relaxation, la combinaison parfaite!

24 $ chez Sephora

2. Poudre lactée de Maison Lavande

Elle est la préférée de certaines influenceuses québécoises et avec raison. Cette poudre transforme l’eau du bain en eau laiteuse. Elle vient en aide aux peaux sensibles, sèches ou celles avec des problèmes cutanés comme le psoriasis ou l’eczéma. Ce produit aide même à retrouver le sommeil et à détendre les personnes les plus agitées.

22 $ chez Maison Lavande

3. Bombe de bain Crépuscule de Lush

Cette bombe de bain va non seulement recréer un ciel étoilé dans votre bain, elle va aussi vous aider à dormir. Ses effluves de lavande et tonka vous berceront tout droit vers un sommeil profond.

7,95 $ chez Lush

4. Les Chill Pills de OUAI

OUAI / Sephora

Un pot de 6 bombes de bain parfumées au jasmin et à la rose et infusée d'huiles luxuriantes pour hydrater, nourrir et apaiser la peau. Une Chill Pill pour oublier complètement le reste du monde.

40 $ chez Sephora

5. Fondant pour le bain «potion magique» de Lush

Cette potion, à base de beurre de cacao hydratant et d’huile de noix, fond dans l’eau en moussant légèrement afin d’hydrater et exfolier la peau. Le tout soulagera les rougeurs et les démangeaisons hivernales, tout en laissant une odeur d’avoine, de lavande et de bois de santal.

13 $ chez Lush

6. Gel douche et bain Pure grace de Philosophy

Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu’il est multitâches. Il peut très bien servir de gel nettoyant, de mousse pour le bain ou de shampooing. Dans tous les cas, les critiques sont unanimes: ce produit sent délicieusement bon et laisse un effet de propreté incomparable.

34 $ chez Sephora

7. Sels de bain Accalmie de Deux Cosmétiques

Ce sel de bain, fait de sel de la mer morte, de sel d’epsom et d’argile, est parfait pour se permettre un moment d’accalmie. Son odeur d’orange épicée vous réconfortera lors de vos soirée cocooning tout au long de l’hiver.

24$ en ligne

8. Lait pour le corps apaisant Yves Rocher

Yves Rocher

À la sortie du bain, la peau restera confortable et ce même pour les peaux les plus sensible. Le lait pour le corps apaisant contient de l'hamamélis bio pour apaiser la peau.

25$ chez Yves Rocher

9. Le masque anti-stress de Freeman

Les critiques parlent d’elles-mêmes: ce masque procure une sensation de relaxation grâce à ces odeurs, tout en absorbant les excès de sébum dans le visage. Il laisse un fini doux et balance l’hydratation de la peau.

14 $ sur Amazon.ca

10. Le Rituel Nordique de Selv Rituel

Selv Rituel / Simons

Les produits montréalais Selv sont de véritables pétites lorsqu'on parle self-care. Le Rituel Nordique contient des huiles essentielles de lavande et d'eucalyptus. De plus, c'est un produit végane et biodégradable. On se détent en sachant qu'on fait notre part pour la planète.

24 $ chez Simons

