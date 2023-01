14 petites pensées à offrir à la personne que vous aimez juste comme ça (ou pour la Saint-Valentin)

Partager







Que vous détestiez de tout votre cœur la Saint-Valentin ou bien que vous soyez un grand amoureux de cette fête de l’amour, offrir une petite pensée à celui ou celle que vous aimez est toujours apprécié.

Pas besoin de vider votre compte en banque, il suffit parfois seulement d’une carte de souhaits touchante ou encore d’un déjeuner au lit pour faire plaisir à quelqu’un.

Si vous avez envie d’offrir un petit quelque chose à une personne de votre entourage, voici 14 cadeaux qui feront assurément plaisir!

*Ces cartes sont acceptées dans plein d’endroits où l’on prend soin de soi.

Une idée simple, mais qui fait tout le temps plaisir! C'est un classique qui ne se démode pas.



Le Zen House, c'est ce luxueux chalet contemporain à Morin-Heights, dans les Laurentides. Il contient trois chambres, deux salles de bains, un salon avec foyer au gaz, une grande cuisine avec ilot et un deuxième salon à l'étage. À l'extérieur, vous profiterez d'un espace détente avec spa, un sauna et un espace foyer.

4. Un souper pour deux au Pizzeria No.900

Negroni sbagliato, bonnes bouteilles de vin, arrancinis, pizza napolitaine authentique et bien plus sont au menu du Pizzeria No.900 Dans une ambiance intime, c'est une belle idée de restaurant pour passer un moment de qualité avec votre +1.

Cette bague en argent sterling 928 plaquée or de 18 carats de type dôme à carreaux crème et brun risque de faire plaisir à tout coup. Elle est disponible en taille 5 à 9.

Cette crème collagénique s'est valu de nombreux prix, dont le Grand Prix de la beauté 2021 des magazines Elle Québec et Elle Canada dans la catégorie «crème de nuit anti-âge, moins de 80$». On l'aime pour ses ingrédients de qualité qui revitalisent et hydratent en profondeur, permettant à la peau de maintenir ou de retrouver sa fermeté, sa souplesse et sa tonicité après seulement quelques semaines d’utilisation. Un bonbon de produit!

Si votre copain ou votre copine tripe un peu trop sur l'astrologie, voici la petite attention qui ne passera pas inaperçue.

Voici un outil d'éveil puissant pour les amateurs de stimulation orale. La compagnie Aer a créé ce jouet qui offre des impulsions d'air palpitantes et un joint doux autour de votre clitoris, pour que vous puissiez aller jusqu'au bout, tout de suite. Oui, oui!

À offrir à la personne qui sent toujours les vêtements de son chum.

Voici une liste d'entreprises québécoises à encourager et qui feront de beaux cadeaux de Saint-Valentin.

C'est un cadeau qui ne coûte pas une fortune, mais qui fait plaisir.

Tout le monde s'arrache ces jolis foulards colorés.

Cette chocolaterie montréalaise se spécialise dans les chocolats aussi beaux que bons. À découvrir!

C'est vraiment cute (et vraiment pas si quétaine!)

