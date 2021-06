10 choses qui décrivent à la perfection ton amie «drama queen»

Partager







Il existe trois types de personnes dans la vie: celle qui déteste le «drama», celle qui est indifférente et celle qui ADORE toutes formes de drames possibles.

Ces dernières, on les appelle les «drama queen» et tout le monde en connaît au moins une dans sa gang d'amies. Elles sont assez faciles à reconnaître, parce que bien souvent, elles ont les mêmes comportements.

Voici donc 10 choses qui décrivent parfaitement ton amie drama queen:

1. Ses histoires sont toujours le centre de l’attention

À la fin des soirées, ce sont ses histoires qui sont racontées et répétées. Elle ne s’en rend souvent pas compte, mais toutes les situations tournent souvent autour d’elle. Vos sentiments prennent bien souvent le bord.

2. Elle en met toujours un peu plus que le client en demande

Quand elle raconte quelque chose, ça commence souvent par «OMG» ou «tu ne devineras jamais», alors que finalement, ce n’est vraiment pas si pire que ça. Elle aime aussi en mettre plus et ajouter du «wow» dans ses histoires, quitte à maquiller un peu la réalité.

3. Elle surdramatise tout. TOUT.

Elle voit souvent les situations pires qu’elles ne le sont réellement. C’est son côté un peu stressé qui lui fait faire cela, ce n’est pas toujours volontaire.

4. Elle prend tout personnel, même ce qui ne l’est pas du tout

Elle trouve toujours un lien par rapport à elle, ce qui lui permet de potiner. Si un serveur vous demande de changer de siège au restaurant, c’est sûrement à cause de la cousine du frère de son ex qui ne l’aime pas...

5. Elle adore tous les potins et le drame autour d’elle

Elle écoute souvent à moitié quand vous lui parlez de votre famille et de votre emploi, mais quand vous êtes en froid avec une autre fille de l’école, alors là, elle est tout ouïe!

6. Elle est toujours attirée vers les relations amoureuses compliquées

Elle se fait souvent avoir par des players. En même temps, elle se retrouve toujours avec le même genre de gars encore et encore. On dirait presque qu’elle aime le drame et les anecdotes que ça lui procure.

7. Elle aime se chicaner et s’obstiner, c’est sa façon de se sentir vivante

Pour elle, la vie est trop courte pour qu’elle soit plate et non parsemée de drames. Pour se sentir importante et valorisée, il faut qu’elle fasse partie de potins ou de chicanes.

8. Elle s’implique dans les histoires dont elle ne fait même pas partie

S’il y a un conflit entre deux de vos copines, vous pouvez être certaine qu’elle prendra un bord, tout simplement pour se sentir impliquée. C’est souvent elle qui met au courant la planète entière de ce différend.

9. Elle laisse des signes de ses histoires et sa vie sur les réseaux sociaux

C’est le genre de fille qui met des citations tristes ou passives-agressives pour passer un message à quelqu’un. Elle n’est souvent pas très subtile et ne tente pas de l’être.

10. Elle est tout de même très divertissante

Votre amie est comme elle est. Même si parfois elle est difficile à gérer, elle est vraiment divertissante et c’est impossible de s’ennuyer avec elle.

Soyons honnêtes, des séances de potinages, ça fait du bien une fois de temps en temps!

