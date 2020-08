5 librairies indépendantes et «pas comme les autres» où acheter vos livres

À Montréal, il y a quelques librairies indépendantes où vous pouvez passer des heures et des heures à découvrir de nouveaux livres.

Ce sont des endroits parfaits où aller si vous avez besoin de suggestions. Les libraires se feront un plaisir de vous aider à trouver votre nouvelle lecture selon vos préférences. En plus en achetant dans une librairie indépendante, vous encouragez l’entrepreneuriat et l’achat local.

Certaines des librairies de l’île poussent même leur expérience client en se spécialisant sur un sujet en particulier.

Voici donc 5 librairies à encourager qui ne sont «pas comme les autres »:

L’Euguélionne est une magnifique coopérative de solidarité à but non lucratif qui propose une très grande sélection de livres, de zines, d’ouvrages et d’arts imprimés. L’endroit se distingue par sa spécialité en littérature féminine et ses ouvrages féministes, queer, lesbiens, gais, bisexuels, trans, asexuel, etc. Plusieurs lancements et évènements de tout genre ont également lieu dans le local de la librairie situé sur la rue Beaudry dans le village.

1426, rue Beaudry

À la librairie Racines, ce sont les histoires et les auteurs et auteures racisés qui sont vedettes. L'établissement a déménagé de son local de Montréal-Nord à l'avant-boutique du Ausgang Plaza dans Rosemont afin de se rapprocher de sa clientèle. Cet nouvel emplacement est éphémère, sous forme de «pop-up» mais si ça fonctionne bien, la fondatrice Gabrielle Kinté, a bien l'intention de s'installer dans le quartier pour de bon.

6524, rue Saint-Hubert

Le petit paradis des amateurs de bandes dessinées montréalais est sans aucun doute la librairie Planète BD sur la rue Saint-Denis. L’établissement tient une tonne de bandes dessinées pour les jeunes et les moins jeunes. Il y en a vraiment pour tous les goûts!

4077, rue Saint-Denis

Les grands voyageurs connaissent sans aucun doute les Guides de voyages Ulysse. Il faut savoir que cet éditeur est également une librairie qui a pignon sur rue à Montréal. C’est à cet endroit que vous devez aller si vous cherchez de l’information et des conseils sur votre prochaine escapade dans notre belle province.

4176, rue Saint-Denis

La librairie Zone Libre n’est pas tout à fait comme toutes les autres librairies indépendantes. Elle propose une sélection de livres qui invite à l’inclusion sociale et à la participation citoyenne. C’est pourquoi un bon nombre d’ouvrages en philosophie et en sciences humaines se trouvent sur les tablettes.

262, Sainte-Catherine Est

