Voici l’ultime «bucket list» d’activités pour un maximum de fun durant Montréal en Lumière

Le festival hivernal Montréal en Lumière arrive à très grands pas, et on a hâte de le retrouver!

Du 17 février au 5 mars, la ville de Montréal brillera de mille feux avec toutes les activités qui se dérouleront à travers l’île. Il y en a tellement qu’il est parfois difficile de faire des choix.

C’est pourquoi Silo 57 vous a concocté une pas pire bucket list qui risque de vous faciliter la vie!

Voici donc 10 activités à faire durant la 23e édition de Montréal en Lumière:

Ce sentier de patin fait plus de 300 mètres de long et est surélevé à 2,5 mètres du sol. En plus de profiter d’une vue imprenable sur la place des Festivals, les patineurs seront assurément émerveillés par les jeux de lumière. C'est l'expérience à ne pas manquer cet hiver à Montréal.

Consultez l'horaire juste ici.

Du 17 février au 5 mars sur la place des Festivals

Accès gratuit

Les jeudis et vendredis 17-18-24-25 février: de 17h à 23h

Les samedis et dimanches 19-20-26-27 février: de 12h à 23h

Lundi 28 février au samedi 5 mars: de 10h à 21h

Vous devez visiter la terrasse chauffée du restaurant pancaribéen Kamúy pendant Montréal en Lumière. C'est l'endroit idéal pour déguster des boissons chaudes et des mets délicieux concoctés par les chefs Paul Toussaint et Massimo Piedimonte.

Du 18 février au 5 mars 2022

Prix varié

705, rue Sainte-Catherine Ouest

Pour lancer les festivités en grand, il n'y a rien de mieux que de débuter sa soirée au Lloyd. Pour l'occasion, l'endroit propose une formule 5 à 7 avec un plateau de six huîtres et un verre de prosecco à très bon prix.

17 février au 5 mars, à partir de 17h

34.50$

Pour réserver : reservation@restaurantlloyd.com

1050, rue de la Gauchetière Ouest



Conçu spécialement pour cette édition de Montréal en Lumière par Les 7 Doigts, ce spectacle sur glace mêlera haute voltige, sauts de barils acrobatiques, roue Cyr sur glace, patinoire devenue skatepark, le tout présenté gratuitement.

24 février au 5 mars

Quartier des spectacles

À l'occasion de la Nuit Blanche, le 26 février prochain, le Centre PHi offrira aux visiteurs l'accès gratuit à une exposition d'art de Marven Clerveau sur le hip-hop québécois, une expérience immersive en marge des événements du 11 septembre 2001 et plusieurs autres expositions qui promettent d'être captivantes.

26 février, 20h30 à 23h59

Réservation requise

315, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

L’État-Major propose une expérience gastronomique unique à vivre dans le confort de sa chambre d'hôtel. Au Boxotel, hôtel boutique écoresponsable situé au cœur du Quartier des spectacles, vous pourrez sélectionner le forfait «Couette et Gastronomie» au moment de faire votre réservation et déguster un délicieux repas 4 services lors de votre séjour.

17 au 27 février

À partir de 281$

Réservez ici

Impossible de participer à Montréal en Lumière sans aller admirer et interagir avec les installions lumineuses et interactives installées sur le site extérieur du festival. Une activité gratuite et enivrante!

17 février au 5 mars

Quartier des spectacles

Cette année, vous pourrez goûter à un menu unique imaginé par le chef exécutif de Maison Boulud, Romain Cagnat, qui mettra à l'avant les saveurs de la cuisine du chef Andres Morataya du Panama ainsi que la cuisine vietnamienne du Chef Charles Phan de San Francisco. Une dégustation à ne pas manquer pour les amateurs de gastronomie. Vous pouvez réserver votre table sur le site de Maison Boulud.



26 - 27 février à 11h30

115$

1228, rue Sherbrooke Ouest

Sur les façades de l’Édifice Wilder et du Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM, vous aurez le bonheur de visionner de magnifiques œuvres cinématographiques.

17 février au 5 mars

Quartier des spectacles

Avant son déménagement dans un local de la Plaza Saint-Hubert, le Beaufort prépare un menu dégustation de six services préparé avec des aliments d'ici. Vin et cidre du Québec seront à l'honneur lors de cet événement qui promet de rassembler les foodies.

17 au 27 février

70$ (prix avec vin à venir)

414, rue Saint-Zotique Est

Pour être au courant de toute la vaste programmation de Montréal en Lumière, c'est sur le site que ça se passe.

*L'événement de Montréal en Lumière est présenté en conformité avec les règles de la santé publique. La priorité de cette édition est d’assurer la sécurité, la santé et le confort de toutes et de tous. Par conséquent, les activités respecteront les règles sanitaires de distanciation physique et d’hygiène qu’exigeront les normes de santé publique.

