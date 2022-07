7 restos où boire des mimosas à volonté pour un brunch bien arrosé

Partager







Bruncher c’est bien, mais bruncher avec des mimosas à volonté, c’est encore mieux!

Et ça tombe bien parce que plusieurs établissements montréalais offrent l’expérience «boozy brunch». Il suffit de trouver celui dont le menu vous intéresse le plus!

Voici donc 7 établissements à Montréal et les environs qui offrent des «boozy brunch» à découvrir:



Cet été, le Brouillon s'anime durant les week-end afin d'offrir des «Drag Brunch». Tous les samedis, vous pourrez profiter du délicieux menu brunch ainsi que des mimosas et des pichets cocktail offerts à prix d'ami. Le tout est animé par la drag queen résidente Paolo Perfeccion. En plus, une fois par mois le dimanche, le Brouillon présente «Le Fabulous Drag Brunch show». Les prochains auront lieu le 31 juillet, 28 août et 25 septembre à 11h ou 14h. C'est Miss Butterfly, Paolo Perfeccion et leurs amies qui seront présentes et qui s'occuperont de l'ambiance festive.

6580-A, rue St-Hubert, Montréal

Profitez d'une expérience unique de brunch avec «bottomless mimosa»les samedis et dimanches de 11h à 15h au Saint-Houblon. Le brunch est servi à 35$ + taxes avec réservation et à 40$ + taxes sans réservation. Bières, cidres et mimosas à volonté sont inclus ainsi que la nourriture qui se trouve dans le menu brunch (option carnivore ou option végane). Veuillez noter qu'au Québec, il est interdit d'offrir l'alcool à volonté. En ce sens, une limite de 12 consommations par personne est imposée par l'endroit.

Plusieurs localisations



3. Ginkgo

Ce café & bar du Quartier Latin propose un menu brunch très élaboré. Tout le monde y trouvera son compte et les mimosas sont la grande vedette des brunchs.

308, rue Sainte-Catherine Est

4. Tiramisu

Apprécié pour ses brunchs décadents, le Tiramisu invite les adeptes de mimosas à s'attabler durant les fins de semaine. Un «kit à mimosa» est affiché sur le menu à 45$, et c'est idéal pour accompagner un brunch copieux. Pizzas et plats de pâtes se trouvent d'ailleurs sur le menu brunch servi les samedis et dimanches de 10h à 15h.

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal



5. Brasserie 701

Impossible à Montréal d'échapper aux brunchs de la Brasserie 701. Si vous avez envie de vous offrir un brunch un peu «royal», c’est à cet endroit que ça se passe. Et qui dit royauté dit champagne! Il est donc possible d’accompagner votre plat principal de mimosas à volonté pour 30 $ d’extra.

701, Côte de la Place d'Armes, Montréal





6. Cantine Aire Commune

Belle nouveauté cette année, la Cantine Aire Commune sise dans le Vieux-Montréal sur le bord du fleuve et propose un succulent menu brunch servi les week-ends. Le menu est signé par nul autre qu'Erika Lafleur et Antoine Lacroix-Vézina du café Saison des pluies, un adorable café dans Villeray. Le brunch est servi tous les dimanches de 11h à 15h.

Pour un boozy brunch à la péruvienne, il n'y a pas meilleure adresse que le Barranco. C'est en réservant d'avance que vous pourrez profiter de ces événements uniques offerts les dimanches.

4552, rue Saint-Denis, Montréal

