Quel type d’ami.e es-tu selon l'astrologie

L'astrologie n'est pas une science exacte, mais c'est une très belle façon d'apprendre a en connaître plus sur nous-mêmes... et nos ami(es)!

En plus d'informer notre personnalité, nos défauts et nos qualités, notre signe en a beaucoup à voir sur comment on agit dans nos relations.

Certains signe sont toujours le centre de l'attention, d'autre sont plutôt réservés. Certains préfèrent un immense cercle d'amis, d'autres optent pour quelques relations fortes... Cela dépend!

Voici donc quel genre d'amis sont chaque signe du Zodiaque:

Bélier - L’ami.e toujours game

L’ami.e. Bélier, c’est celui ou celle qui va te suivre dans n’importe quelles idées folles. Encore mieux, c'est la personne qui va constamment te proposer des activités qui vont te sortir de ta zone de confort.

La personne Bélier vit dans l’action, alors elle ne va jamais te laisser te morfondre dans ton lit, même s'il faut qu’elle te tire de force pour que tu en sortes!

Taureau - L’ami.e fiable

Si tu appelles ton ami.e Taureau à 2 heures du matin en pleurs parce que tu as besoin d’une tasse de sucre pour te faire un cupcake, il/elle va être chez toi en 10 minutes avec tout ce qu’il te faut, et plus encore.

Ce sont des personnes toujours prêtes à rendre service, et ça leur fait plaisir. Elles ne s’attend à rien en retour, juste de l’amour et du respect.

Gémeaux - L’ami.e partout

Les personnes Gémeaux ont souvent plusieurs groupes d’amis, mais cela ne veut pas dire qu’elles vont te négliger, au contraire! L’ami(e) Gémeaux a un talent secret: celui de se séparer en 10 pour voir tout le monde, sans rien manquer.

Malgré tout cela, ce sont des gens qui ont un petit cercle très serré qui compte plus que tous les autres, et il est très spécial à ses yeux.

Cancer - L’ami.e qui comprend

Avec sa sensibilité développée, la personne Cancer est celle qui va t’écouter parler pendant des heures sans jamais se plaindre. Tu peux pleurer sur son épaule et elle va simplement te donner un mouchoir et te flatter les cheveux.

C’est la personne à appeler quand tu as besoin de te vider le coeur et pour te sentir supporté.

Lion - L’ami.e généreux.se

Ton ami.e Lion sera toujours prêt.e à t’offrir tout ce qu’il/elle possède: son argent, ses vêtements, ses souliers favoris, n’importe quoi, mais surtout de son temps!

Donc si tu as besoin de quelqu’un pour t’accompagner au bar, pour aller magasiner ou pour écouter un film, c’est ta personne!

Vierge - L’ami.e maman

Tu appelles ton ami.e Vierge quand tu as besoin d’aide, de soutien, de conseils ou pour que les choses se passent. C'est une personne pleine de ressources qui adore prendre les choses en charge.

Mais tout cela est fait dans le but de prendre soin des gens que l’ami.e Vierge aime tant.

Balance - L’ami.e avocat du diable

Les gens Balance ont le sens de la justice très développé. Cela en fait des amis qui n’ont pas peur de te dire le fond de leur pensée, même quand cela ne te fait pas plaisir.

Ton ami.e Balance risque souvent de te dire «Oui, mais...» et de te présenter l’envers de la médaille pour que tu penses vraiment à tout.

Scorpion - L’ami.e à la vie, à la mort

L’ami.e Scorpion est toujours très intense. C'est le genre de personne que lorsqu'elle s’attache à quelqu’un, c’est fort, et elle va instantanément être prête à prendre ta défense n'importe quand.

Par contre, si tu fais quelque chose pour trahir ton ami.e Scorpion, c’est fini pour la vie.

Sagittaire - L’ami.e aventurier.ère

Très charismatique, l’ami.e Sagittaire est comme un aimant. Ce sont aussi des gens qui aiment partir à l’aventure, et ce, sans vraiment l’avoir planifié.

C'est dont TA personne de prédilection pour décider un matin de partir en road trip, et elle sera un partenaire de voyage idéale.

Capricorne - L’ami.e leader

Ton ami.e Capricorne, c’est celui/celle qui fait les événements Facebook pour organiser la fête de quelqu’un, ou qui envoie des sondages pour savoir quel dimanche vous serez tous disponibles pour bruncher.

C’est le type de personne qui prend en charge ses amitiés, mais c’est parce qu’elle adore ses amis!

Verseau - L’ami.e conseil

Ne prends jamais une décision sans avoir demandé l’opinion de ton ami.e Verseau! Non seulement parce qu’il/elle est de bon conseil, mais surtout parce qu’il/elle a tout vécu et peut t’éviter bien du trouble.

Ces personnes peuvent sembler froides ou directes quand elles donnent des conseils, mais c’est simplement parce qu'elles veulent te donner l’heure juste.

Poissons - L’ami.e empathique

Les Poissons sont sensibles et créatifs, ils sont donc en mesure de se mettre à la place des autres. Ton ami.e Poissons est donc la personne qui va toujours vouloir s’assurer que tout le monde soit heureux.

Cela peut être épuisant de se mettre le bonheur de tous sur les épaules, mais pour les Poissons, c’est facile.

