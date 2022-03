15 choses qui décrivent les Bélier, les têtes de cochon du Zodique

Partager







Il n'y a pas juste le printemps qui arrive: c'est aussi la saison du Bélier qui commence le 21 mars! Ce signe têtu et fonceur du Zodiaque, dont Sophie Nélisse fait partie, est donc à l’honneur jusqu’au 20 avril.

Si vous êtes Bélier, ou si vous en avez dans votre vie, vous savez qu’ils partagent tous certains traits de personnalité, ce qui en font des êtres aussi attachants qu'impressionnants.

Voici donc 15 traits de personnalité typique de toi, ou ton amie Bélier.

1. La Bélier a toujours un minimum de 8 projets sur lesquels elle bûche après l’école ou le travail.

2. Elle a toujours une blessure quelque part qu’elle s’est probablement faite dans son cours de boxe, en escaladant une montagne ou en se battant contre un ours.

3. Elle a son propre coffre à outils et elle est bien meilleure que ton papa, alors tu l'appelles pour venir réparer ce qui brise dans ton appartement ou quand ta voiture fais un drôle de bruit.

4. Quand vous ne faites rien un vendredi soir, la Bélier est la première à dire «C’est plate».

5. S'il y a une invasion de zombies demain, c'est la première que tu appelles.

6. Malgré son côté #girlboss fort et inébranlable, elle est secrètement la plus sensible de ta gang.

7. Il ne faut pas lui dire «t’es pas game», elle va le faire, peu importe c'est quoi.

8. Elle sera toujours très honnête, même si parfois ça peut faire un peu mal.

9. C’est LA personne dans ton entourage qui sait ce qu’elle veut faire dans la vie depuis toujours, et qui va l’obtenir coûte que coûte.

10. Elle est un peu rebelle et elle a passé plusieurs de ses samedis en retenue au secondaire.

11. Durant toutes vos années d’amitié, les seuls câlins que vous avez eus viennent de toi parce que les Bélier oublient de démontrer de l'affection.

12. C’est un peu la leader du groupe. Que ce soit pour planifier des activités ou encore être la personne-ressource dans un projet d’école ou au travail, tout le monde l'écoute.

13. C’est ton amie avec le sens de l’humour le plus étrange et/ou cru.

14. C’est elle qui prend ses relations amoureuses en charge parce qu’elle n’a pas de temps à perdre avec quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il/elle veut.

15. Elle ne va JAMAIS demander d’aide aux autres, mais elle sera la première à tout faire pour eux.

Vous n’êtes pas Bélier? Ne manquez pas nos articles semblables sur les Taureau , Gémeaux , Cancer , Lion , Vierge , Balance , Scorpion , Sagittaire , Capricorne , Verseau et Poissons .

À voir aussi :

s

s

s