8 signes que ta fréquentation mène nulle part et qu'il est temps d'y mettre fin

Gérer une relation, ce n’est jamais simple. Encore moins quand celle-ci stagne dans la zone grise qu’est la fameuse « fréquentation ».

Il ne s’agit pas d’une véritable rupture, parce que théoriquement, vous n’êtes pas un couple. Comment savoir quand c’est le temps de mettre fin à une relation/fréquentation?

Voici 8 signes qui prouvent qu'il est temps de mettre fin à votre fréquentation qui ne mène à rien.

1. Vous ne ressentez pas de papillons quand il/elle vous texte

C’est un signe assez clair que la relation ne va pas aller plus loin. C’est normal qu’au début, vous ressentiez un petit quelque chose, un « défi ». Après quelque temps, si ce sentiment disparaît, c’est que vous ne développez pas de sentiments et que la relation ne peut pas durer.

2. Ça ne clique pas tant physiquement et émotionnellement

Vous n’avez pas les mêmes opinions ni les mêmes valeurs. À la longue, ça commence à vous taper sur les nerfs. En plus, côté intimité, ce n’est pas top...

3. Vous ne vous voyez qu’une fois par semaine, quand vous n’avez rien d’autre à faire

Si vous ne voulez pas passer plus de votre précieux temps qu’un mardi soir tranquille avec lui, c’est peut-être parce que vous n’appréciez pas tant sa présence. Quand on aime quelqu’un, on veut passer son temps libre avec et pas juste quelques heures sur le side.

4. Vous n’imaginez pas de futur quelconque avec lui/elle

Vous êtes incapable de voir plus loin que le moment présent, parce que l’idée de faire des projets avec cette personne vous rend inconfortable.

5. L’exclusivité de votre relation ne fait pas votre bonheur

Ni le sien. Tous les deux, vous ne semblez pas vouloir arrêter de voir ou de rencontrer d’autres personnes. Ça, c’est parce que sa présence ne suffit pas à vous combler. C’est un signe que ça ne fonctionnera pas.

6. Vous n’avez jamais rencontré ses amis et sa famille et vice-versa

Parce que vous n’en voyez pas l’utilité, vous savez qu’il ne s’agit pas de LA personne de votre vie. Vous êtes à la limite gênée de la présenter à vos amies, qui en entendent parler, mais jamais avec des étoiles dans les yeux.

7. Vous comparez constamment à votre ancienne relation

Évidemment, vous pensez encore à votre ex. Vos sentiments pour votre fréquentation ne sont pas assez forts pour faire disparaître les souvenirs de votre ex. Le jour où vous allez rencontrer la bonne personne pour vous, votre ex prendra le bord, c’est garanti!

8. Vous avez un feeling depuis le début que ce n'est pas la bonne personne pour vous

Cela fait quelque temps que vous vous dites que vous devriez arrêter le tout, mais ne le faites pas. Plus le temps avance, plus l’intérêt s’évapore. Soit vous prenez votre courage et terminez la relation, soit vous laissez le tout se désagréger jusqu’à ce que ça se fasse tout seul. Honnêtement, pourquoi perdre encore plus de votre précieux temps à dater la mauvaise personne?

