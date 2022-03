Voici où aller bruncher en famille à Pâques à Montréal [2022]

Partager







Le long week-end de Pâques offre l’excuse parfaite pour se réunir en famille (ou entre amis, c’est selon) autour d’un bon repas.

Si vous n’avez pas envie de cuisiner, invitez plutôt votre gang à aller bruncher. Plusieurs restaurants proposent un menu spécial pour l’occasion. Il y a également vos adresses de brunch préférées qui peuvent vous accueillir. L’important au final, c’est de réserver (si le restaurant le permet) car le dimanche de Pâques est une grosse journée dans le domaine du «brunch».

Voici donc 6 restaurants où bruncher à Pâques :

Le restaurant H3 a l'habitude d'élaborer des menus thématiques pour les différentes fêtes à travers l'année. Pâques ne fait donc pas exception. Les saveurs printanières seront à l'honneur dans un menu à partager offert au coût de 65$ par adulte (35$ pour les enfants de 4 à 10 ans et gratuit pour en bas de 4 ans). Découvrez le menu sur le site web du restaurant et réservez rapidement votre place le 17 avril si les plats vous plaisent.

340, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal

Pour ceux et celles qui veulent manger un brunch végane le week-end de Pâques, le menu brunch du restaurant LOV a de belles options d'assiettes nourrissantes et copieuses. De plus, exceptionnellement pour le long week-end de Pâques, LOV prolongera ses heures d’ouverture en proposant le brunch le vendredi ou le lundi, selon la succursale. On vous invite donc à téléphoner à la succursale que vous souhaitez afin de savoir quand vous pouvez réserver exactement.

1232, rue de la Montagne, Montréal

464, rue McGill, Montréal

9180, boulevard Leduc suite 105, Brossard

140, Promenade Du Centropolis, Laval

Le chic restaurant de l’hôtel Fairmount Reine Elizabeth propose un menu spécialement pour célébrer Pâques avec ses proches. Le repas sera offert sous forme de buffet le 17 avril seulement. Les différents mets qui composeront le menu du buffet n’ont pas encore été dévoilés, mais si l’on se fie aux années précédentes (prépandémie), nul doute que ce sera délicieux! Vous pouvez déjà réserver votre place en ligne.

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Le Tiramisu s’est tout récemment lancé dans les brunchs avec un menu élaboré en collaboration avec nul autre que le chef Arnaud Glay du Passé Composé. Ce menu Tiramisu X Passé Composé est vraiment unique grâce à cette fusion de plats français, italiens et japonais. Il est offert tous les week-ends entre 10h et 15h alors réservez vite votre table pour le dimanche 17 avril!

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Le restaurant de l'hôtel InterContinentale au centre-ville de Montréal propose quelques ajouts de plats spécialement pour Pâques à son menu brunch habituel. «Chicken & waffle», tartinade coquine et le vilain «lapain» doré sont les trois plats qui seront offerts seulement le 16, 17 et 18 avril jusqu’à 14h. Les adultes auront aussi droit à un mimosa gratuit tandis que ce sera du chocolat chaud pour les enfants. Vous pouvez réserver dès maintenant.

360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal

Pour un bon brunch en famille sur Le Plateau-Mont-Royal, vous ne vous tromperez pas en optant pour une table Au Pain Perdu. Il y a une tonne de choix sur le menu alors tout le monde y trouvera son compte et vous pourrez festoyer en accompagnant votre repas de mimosas!

4489, rue de la Roche

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s