3 desserts DÉ-CA-DENTS à commander pour les fans finis de «Mini Eggs»

Le printemps est la saison (non) officielle des «Mini Eggs»! Dès le mois de mars, les étagères des pharmacies se remplissent en un temps record de cocos de Pâques et de sacs mauves remplis de petites merveilles chocolatées recouvertes d’une coquille de bonbon.

Si vous faites partie de ceux et celles qui carburent aux «Mini Eggs» quand le printemps arrive, vous serez heureux d’apprendre que des entreprises du grand Montréal ont décidé d’incorporer ces bonbons à leurs menus.

Voici donc 3 entreprises qui proposent un dessert aux «Mini Eggs»:

1. Pain sucré au nutella et «Mini Eggs» de Bread Pitt

Cette boulangerie en ligne a ajouté des «Mini Eggs» à son populaire pain sucré en forme d’étoile et rempli de Nutella. Cette création sucré est offerte en édition ultra-limitée au coût de 20$. Vous devez placer votre commande par message Instagram, un fameux «DM», avant le 1er avril. Ne tardez pas trop!

Commandez sur Instagram.

2. Des biscuits aux brisures de chocolats et «Mini Eggs» de The Coookie Twins

Le duo derrière The Coookie Twins offre de délicieux biscuits moelleux et couverts de brisures de chocolat au lait et blanc puis de «Mini Eggs». Pour 30$, vous avez le choix entre une boîte de 24 mini biscuits, 12 biscuits de tailles standard ou bien 6 biscuits géants. Dans tous les cas faites vite, car leurs biscuits sont toujours très populaires et se vendent rapidement. Par chance, un réapprovisionnement en fait chaque semaine!

Commandez en ligne

3. Un biscotti Mini Egg-stra de Dolci Foti

Cette petite entreprise montréalaise a concocté une version extra d'un biscotti rempli de Cadbury Mini Egg, et Nutella, garni de ricotta et arrosé d'encore plus de Mini Egg et du chocolat au Cadbury Creme Egg pour couronner le tout. Vous pouvez commander ce dessert sur le site de l'entreprise pour 25$. Cette saveur des plus éclaté est ausis proposée en verson «mini» pour 18$.

Commandez en ligne

