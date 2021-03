Le populaire beigne fourré à l’œuf Cadbury de cette pâtisserie est de retour

Partager







Arrêtez tout! Léché Desserts a annoncé le retour de son incroyable beigne spécial Pâques!

• À lire aussi: Cette chaîne de crèmeries propose un cornet décadent à l’œuf fondant Cadbury

• À lire aussi: 6 boutiques en ligne où commander ses chocolats de Pâques cette année

Depuis quelques années maintenant, la pâtisserie de Saint-Henri propose à ses clients un beigne fourré à l’œuf Cadbury. Cette création sucrée vole la vedette chaque année.

Le fameux beigne sera officiellement de retour dès le 31 mars et jusqu'au 4 avril seulement!

Il est possible d'aller faire un tour à la pâtisserie pour une commande à emporter mais on vous conseille fortement de précommander via le CHK PLZ de l'entreprise pour vous assurer de mettre la main sur ce beigne hyper populaire.

Comme chaque année, les quantités seront extrêmement limitées alors vous êtes mieux de précommander dès maintenant.

Ce beigne est le dessert parfait pour terminer votre brunch de Pâques!

• À lire aussi: Voici de belles options de brunch de Pâques à se faire livrer

Léché Desserts

640, rue De Courcelle, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s