La vente de printemps de Sephora est ici et c'est l'occasion d'économiser une fortune!

Le magasin Sephora est sans contredit un incontournable quand vient le temps de se procurer les dernières nouveautés en matière de beauté.

Toutefois, il offre rarement des rabais à grande échelle, donc quand une vente s’organise, on saute sur l’occasion pour se procurer nos produits incontournables pour moins cher!

Voici tous les détails sur la vente de printemps Sephora

Il faut d'abord être même du programme Beauty Insider. Gratuit, il s’agit d’une carte de membre vous permettant d’accumuler des points échangeables pour des produits. Plus vous dépensez, plus vous atteignez un haut statut: Insider, VIB ou Rouge, le plus élevé.

Ce programme vous donne aussi accès à des événements spéciaux et vous permet d’avoir un cadeau gratuit à votre fête, sans avoir à faire un achat!

Pour la vente ce printemps, les niveaux de rabais augmentent selon votre status Insider. La vente aura lieu du 1er au 11 avril 2022 en utilisant le code SAVESPRING.

ATTENTION, la vente ne débute pas en même temps pour tous les membres! Voici les dates et rabais :

Membres Rouge : 20% de rabais 1er au 11 avril.

: 20% de rabais 1er au 11 avril. Membres VIB : 15% de rabais du 5 au 11 avril.

: 15% de rabais du 5 au 11 avril. Membres Insider : 10% de rabais du 7 au 11 avril.

De plus, du 1er au 11 avril, le magasin offre 30% de rabais sur les items Sephora Collection. Celle-ci ne nécessite pas de code.

Si jamais vous aviez des achats de prévus chez Sephora, débutez votre magasinage dès maintenant!

