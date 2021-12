Voyez la première bande-annonce du film «Fantastic Beasts 3»

Partager







Depuis que la saga Harry Potter s’est terminée en 2011 (déjà!), les fans ne cessaient d’en redemander. On a été gâtés avec la sortie d’une toute nouvelle série de films tirés de l’univers HP, Les Animaux fantastiques, ou Fantastic Beasts!

Cette série se penche sur les aventures de Newt Scamander, celui qui a écrit le livre Vie et habitats des animaux fantastiques, un ouvrage qui est étudié à Poudlard. L’aventure se déroule dans les années 20.

En 2016, on a eu droit au premier film, Les Animaux fantastiques, dans lequel on a vu Newt arriver en Amérique, devoir récupérer tous ses animaux et tenter de sauver un enfant habité par un obscurial.

La suite, Les crimes de Grindelwald, est sortie en 2018. Elle nous a donné une version plus jeune de Dumbledore et le méchant Grindelwald interprété par Johnny Depp qui finit par recruter plusieurs sorciers dans sa mission de domination du monde par les sorciers.

Maintenant, on sait enfin quand le troisième volet va sortir!

Voici donc tout ce qu’on sait sur Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore

L’histoire de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore

Le synopsis va comme suit :

«Avec l'ascension rapide de Grindelwald au pouvoir, Albus Dumbledore confie à Norbert Dragonneau et à ses amis une mission qui les conduira à affronter les partisans de Grindelwald, de plus en plus nombreux, et à croiser la route de nouvelles créatures. Mais conscient de l'importance des enjeux et de la guerre qui approche, Dumbledore se demande combien de temps encore il pourra demeurer en marge des événements».

Puisque Dumbledore et Grindelwald ont déjà été amoureux et qu’ils ont fait un pacte magique qui empêche l’un d’attaquer l’autre, Newt va probablement devoir être celui qui pose le geste fatidique de stopper Grindelwald.

Les acteurs de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore

Tous les acteurs, dont Eddie Redmayne dans le rôle de Newt, Jude Law dans celui de Dumbledore et Ezra Miller dans celui de Credence, seront de retour.

Johnny Depp, a été invité à abandonner le rôle de Grindelwald à la suite de son procès pour violences conjugales. Il sera remplacé à compter de cet épisode par l'acteur danois Mads Mikkelsen

Malheureusement, si Zoé Kravitz revient dans la peau de Leta, ce ne sera que dans les souvenirs puisqu’elle n’a pas survécu au deuxième film.

Le tournage de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore

Avec le remplacement de Johnny Depp et la pandémie, le tournage de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore a été repoussé de plusieurs années

Est-ce que c’est le dernier Animaux fantastiques?

Non! Les créateurs des films ont annoncé qu’il y aurait cinq volets à cette saga. Yay!

La bande-annonce de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore

Une bande-annonce excitante a FINALEMENT été dévoilée le 13 décembre 2021. La voici :

La date de sortie de Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore

Le film sortira finalement en avril 2022, alors il faudra s'armer de patience!

