9 bons restaurants où bruncher pour la fête des Mères à Montréal

La fête des Mères approche à grands pas (le 14 mai prochain!) et c’est l’occasion de souligner votre maman à votre façon.

Que ce soit avec une activité spéciale à deux ou en famille, un cadeau, une petite attention qui lui mettra le sourire aux lèvres, l’important en cette journée de l’année c’est de dire à votre maman que vous l’aimez.

Si vous avez l’habitude d’aller au restaurant pour bruncher en famille, voici 9 bonnes adresses à essayer :

Si votre mère aime les déjeuners à l’anglaise, c’est au Bar George que vous devriez l'emmener bruncher. Vous trouverez sur le menu l’assiette «Le full english de George» qui est le plat signature du chef avec des œufs, du boudin, du bacon et d’autres accompagnements. Si vous désirez quelque chose de moins copieux, il y a plusieurs autres options qui vous plairont comme le bol de frappé au chia. En plus de bien manger, vous serez probablement charmé par le décor du restaurant qui se trouve en fait dans le chic hôtel Le Mount Stephen.

1440, rue Drummond

Une autre belle adresse pour gâter votre mère pour cette journée spéciale est sans aucun doute le Hoogan & Beaufort. Le restaurant situé dans le Technopôle Angus propose un menu brunch des plus succulents avec des options sucrées ou salées en entrée ainsi que cinq plats différents. Sans oublier que le décor épuré est tout simplement magnifique!

4095, rue Molson

Le restaurant Mélisse est l’une des meilleures tables de Montréal pour le brunch. L’établissement met l’accent sur une cuisine saine et de saison. Le chef travaille majoritairement avec des producteurs québécois, pour créer des plats frais et colorés. Le brunch est servi la fin de semaine et est tellement complet qu’il y en a réellement pour tous les goûts. Si vous avez de la difficulté à choisir, sachez que vous ne vous tromperez jamais avec les tartines !



719, rue William

Difficile de faire mieux en matière de menu brunch que Le Passé Composé. Le restaurant situé dans le Village offre des plats succulents magnifiquement présentés et aux saveurs incroyables. En plus, lors de la belle saison, vous pouvez déguster votre plat sur la belle terrasse de l’établissement. N’hésitez pas non plus à accompagner votre repas d’un bon cocktail, même s’il n’est pas encore midi. Ça en vaut vraiment la peine!

1310 boulevard de Maisonneuve Est

Si vous cherchez un endroit ou faire un tête-à-tête avec votre «mom», le café-resto-boutique Le Butterblume est l’endroit tout indiqué. Le restaurant est tellement cozy et la bouffe si délicieuse que vous voudrez certainement y rester des heures à boire des mimosas et papoter autour de votre assiette.

5836, boulevard Saint-Laurent

Ce petit restaurant très chaleureux situé dans le quartier La Petite-Patrie propose un menu brunch qui plaira autant aux végétariens qu’aux carnivores. Bien que la bouffe soit très bonne, les cocktails qui accompagnent le menu brunch volent définitivement la vedette, ainsi que la rafraichissante boisson maison à l’hibiscus.

6696, rue Saint-Vallier

Le dimanche 14 mai prochain, c’est direction Lloyd pour un brunch gastronomique inoubliable. De 11h30 à 16h, le restaurant du Marriott Château Champlain servira le repas sous forme de buffet à volonté où il sera possible de goûter plusieurs mets raffinés. Les places sont limitées donc pensez à réserver tôt. Le tout est disponible pour la somme de 95$ par personne.

1050, R. de La Gauchetière O

Pour le meilleur pain perdu en ville, il faut absolument se rendre au Leméac. Accompagné de crème et de sirop, il fait la renommée du brunch à cet établissement d’Outremont. Plusieurs autres options toutes aussi délicieuses les unes que les autres vous y attendent également pour ceux qui auraient moins la dent sucrée.

1045, av. Laurier O.

Chaque dimanche, c’est sous forme de buffet qu’est servi le brunch au Rosélys. Pour la fête des Mères, le restaurant du Fairmont Le Reine Elizabeth propose un repas thématique rempli de plats surprenants et gastronomiques aux saveurs de saison. C’est à ne pas manquer!

900, Boulevard René-Lévesque O

