7 endroits où manger les meilleures guédilles au homard à Montréal

Si vous êtes moins doué pour décortiquer et cuire le homard pour vous faire des «lobster rolls» maison, ce n’est pas grave puisqu’une quelques restos montréalais le font pour vous.

Voici donc 7 endroits où manger une «maudite» bonne guédille au homard à Montréal :

Ce restaurant du Sud-Ouest met en valeur la cuisine des Maritimes. C’est donc évident que sur le menu du Fricot, on retrouve une guédille au homard qui risque fort ben de vous satisfaire. Lors de votre visite au Fricot, attendez-vous à beaucoup d’ambiance! Après tout, vous vous trouverez chez les Acadiens!

2661, rue Notre-Dame Ouest

Ce petit restaurant toujours très populaire auprès des Montréalais sert un délicieux «lobster roll» lorsque c’est la saison. Vous pourrez donc aller manger votre guédille et vous salir les doigts n’importe quel jour de la semaine.

51, rue Roy Est, Montréal

Le «shack du homard» par le bar à vin Parasol a ouvert sa porte de garage le 1er avril dernier et depuis les Montréalais peuvent se régaler de plats typiques de cantine de bord de mer. L'endroit promet un «lobster roll» de style Maine, comme ceux que vous mangez en vacances!

5439-1/2, boulevard Saint Laurent, Montréal ( dans la ruelle derrière le restaurant Beau Temps)

L’un des restaurants où manger de bonnes huîtres et des plats traditionnels de fruits de mer les plus populaires à Montréal est définitivement le Lucille’s Oyster Dive. Assurez-vous de choisir le plat de deux guédilles au homard avec un accompagnement de frites maison! Un délice!

Plusieurs adresses

Ce chic restaurant français qui excelle dans les plats de poissons et de fruits de mer depuis plusieurs années déjà propose également sa version du fameux «lobster roll». Ici, vous trouverez dans votre assiette tout au long de l’année un pain à hot-dog rempli de homard frais du Canada, avec des frites et une fabuleuse mayonnaise maison.

*Le restaurant est fermé pour rénovations jusqu'au 20 juillet 2021.

275, rue Notre-Dame Ouest

Le sympathique café et buvette de quartier, Monople, tient sur son menu le plat de guédille au homard accompagnée de salade et de chips. Vous pouvez le manger en salle ou encore pour emporter ou en livraison. L’établissement propose aussi de délicieux vins pour accompagner ce plat estival.

782, rue Wellington, Montréal

Le Darling propose sur son menu une guédille de homard dans laquelle on trouve non seulement de beaux morceaux de homard, mais également du céleri, du concombre, de l’aneth et une mayonnaise au homard également. Un pur délice!

4328, boulevard Saint-Laurent, Montréal

