Elisabeth Rioux annonce une vente d’entrepôt de Hoaka et TOUT sera en rabais!

Celles et ceux qui se cherchaient un nouveau maillot pour le reste de l'été vont être ravis d’apprendre qu’il y aura très bientôt une vente de la marque d'Elisabeth Rioux, Hoaka. La vente aura lieu à leur nouvel entrepôt, situé à Blainville.

C’est sur la page Instagram de la compagnie qu’elle a fait l’annonce de cet événement. On peut y lire qu’absolument TOUT va être en vente à l'entrepôt, soit maillots de bain pour femmes, enfants et hommes, sous-vêtements et vêtements de la sous-marque, Hoaka Apparel. D’ailleurs, les rabais seront uniquement disponibles pendant la vente qui aura lieu lors du week-end du 16 et 17 juillet 2022.

Il y aura plusieurs rabais, mais voici des détails intéressants :

Les bikinis seront en rabais à partir de 20$ et plus pour l'ensemble complet Les petites culottes seront offertes en paquet de 6 pour seulement 50$ Vous courrez la chance de gagner une carte cadeau de 100$ si vous commentez la publication ci-dessous.

Cela vaut vraiment la peine puisqu’à plein prix, les ensembles se détaillent à plus de 60 $ US, ce qui fait rapidement monter la facture!

De plus, la nouvelle compagnie d'Elisabeth, Tasti, sera sur place pour offrir des breuvages froids aux personnes qui seront présentes.

En résumé, voici tous les détails:

Quoi : Vente d’entrepôt Hoaka

Quand : 16-17 juillet

Où : 1499 Michèle-Bohec, Blainville, J7C 0Y4

Comment : Argent comptant seulement et vente finale

