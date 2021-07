Tout Montréalais qui se respecte doit visiter Habitat 67 une fois dans sa vie, et c’est votre chance!

Partager







L’iconique ensemble de logements de l’architecte Moshe Safdie vous a toujours intrigué? Vous rêvez secrètement de visiter les lieux depuis toujours?

Votre rêve est devenu réalité, car après une pause forcée à l'été 2020, il sera de nouveau possible de faire une visite guidée de l’impressionnante structure de la Cité-du-Havre, au sud du Vieux-Port.

Les visites d'une durée de 90 min auront lieu du 27 juillet au 31 octobre 2021 et se dérouleront le mardi et le mercredi. Vous serez accompagné d’un guide-animateur qui vous fera découvrir différents espaces du complexe, comme les passerelles et les rues piétonnes. Vous aurez également la chance de visiter l’unité résidentielle de l’architecte lui-même, qui a été récemment rénovée, ainsi que les terrasses.

Il y aura deux visites par jour, une première à 9 h 30, et une autre à 13 h. Vous devrez débourser 35$ pour vivre l’expérience, et il faut réserver en ligne!

Comme Habitat 67 est un complexe privé, ces visites sont la seule chance que vous avez pour y mettre les pieds!

*Le port du masque est obligatoire pendant la visite

