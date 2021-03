25 influenceurs québécois avec le plus d’abonnés sur Instagram

Partager







Pour les influenceurs, Instagram est bien plus qu’une application ou un réseau social: c’est une business.

Pour le plaisir et pour suivre le progrès de ceux qu'on suit depuis longtemps, nous avons compilé 25 influenceurs ou personnalités du web québécois qui ont le plus d'abonnés sur Insta.

C'est donc sans compter les acteurs, chanteurs (allo, Céline!) et athlètes.

Voici 25 des influenceurs avec le plus d'abonnés sur Insta:

25. Emy-Jade Greaves, 215 k

Emy-Jade est aussi prof de yoga, et elle possède sa propre marque de «lounge wear», Reckless Minds.

24. Myriam Lemay, 235 k

Myriam est une créatrice de contenu originaire de la ville de Québec. Elle s'est récemment fiancée, et elle attend son premier enfant!

23. Julie-Anne Ho, 238 k

Après avoir participé à OD Grèce, puis OD Chez Nous, Julie-Anne est suivie pour ses looks mode et son contenu inspirant.

22. Lucie Rhéaume, 244 k

Lucie, qui est aussi Youtubeuse, est la co-fondatrice de l'événement e-Influence, de la marque Girl Crush, et du podcast En Privé SVP. Sur Insta, elle partage ses voyages, les moments de sa vie et ses plus belles tenues.

21. Nabil Lahrech, 254 k

En plus d'être un youtubeur très populaire, Nabil est aussi le co-animateur du podcast Sous Influence.

20. Milaydie Bujold, 264 k

La BFF d'Elisabeth Rioux, Milaydie propose du contenu lifestyle.

19. Alanis Désilets, 264 k

Alanis est connue pour son contenu bien-être qu'elle partage via sa marque La Troop. On aime aussi la suivre pour ses adorables chiens!

18. Claudie Mercier, 273 k

Après son passage à OD Afrique du Sud, Claudie s'est bâtie une communauté fidèle sur les réseaux sociaux, tant sur Instagram, que YouTube et TikTok.

17. Lisa Homsy, 305 k

Lisa communique en anglais sur sa plateforme, mais elle est totalement bilingue! L'influenceuse montréalaise partage de magnifiques photos de voyage.

16. Emma Verde, 306 k

Après une pause des réseaux sociaux, la YouTubeuse est officiellement de retour sur Instagram.

15. Catherine Paquin, 323 k

On a connu «Peach» dans OD, et on continue de la suivre sur les réseaux où elle partage son quotidien avec positivisme.

14. Audrey-Anne J, 361 k

Celle qui habite à l'Île-du-Prince-Édouard partage avec ses abonnés les magnifiques paysages de son coin de pays, ainsi que sa chevelure de Raiponce.

13. Lysandre Nadeau, 364 k

Lysandre est toujours transparente avec ses abonnés sur sa vie, ses amours et ses défis.

12. Beatrice Bouchard, 365 k

On connaît Beatrice comme étant la sœur jumelle d'Eugenie Bouchard, la joueuse de tennis, mais elle est aussi créatrice de contenu.

11. Catherine Belle, 396 k

Cette «instababe» à la chevelure magnifique n'a pas publié de nouveau contenu depuis plusieurs mois, mais on espère qu'elle fera son «come back» un jour!

10. Alicia Moffet, 407 k

On suit la chanteuse et maman pour voir son quotidien et l'entendre chanter avec sa voix magique!

9. Enola Bédard, 478 k

Originaire de la ville de Québec, la jeune danseuse connaît un succès monstre sur TikTok.

8. Andreane Chamberland, 560 k

La mannequin et influenceuse partage ses looks, mais aussi ses secrets fitness et beauté.

7. Madhi Ba, 611 k

Ce youtubeur ne publie pas souvent sur Instagram, mais chaque photo vaut le détour!

6. Sarah-Jade Bleau, 988 K

La carrière de SJ a explosé sur TikTok en 2020 où elle partage ses talents en danse.

5. Alex Centomo, 1 M

La nouvelle maman publie du contenu mode, beauté et «body positive» très inspirant.

4. Franceska Fournier, 1 M

Mannequin et influenceuse, Franceska voyage beaucoup et sait comment faire rêver.

3. Marc Fitt, 1.3 M

Le copain de Cath Bastien et créateur de la marque Rise est un influenceur fitness qui partage des trucs de mise en forme très intéressants.

2. Claudia Tihan, 1,4 M

La mannequin partage son quotidien et des clichés d'elle et son petit copain.

1. Elisabeth Rioux, 1.7 M

La première position va a Elisabeth Rioux et ses nombreux abonnés! Et ça, c'est sans compter son Finsta à 144 k abonnés, le compte de sa compagnie de maillots Hoaka qui possède 555 k abonnés, et ses vêtements et sous-vêtements Hoaka Apparel avec 113 k. Wow!

