Voici avec qui tous les acteurs de «Stranger Things» sont en couple dans la vraie vie

Partager







Qui est le chum de Millie Bobby Brown? Avec qui David Harbour est-il en couple? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, cet article est pour vous.

En attendant la saison 4 de Stranger Things, pourquoi ne pas revisiter leurs vies amoureuses...

• À lire aussi: «Stranger Things» saison 4: Voici les premières images de la suite tant attendue

• À lire aussi: Voyez à quel point les acteurs de «Stranger Things» ont changé depuis la saison 1

Voici les situations amoureuses de tous les acteurs de Stranger Things:

1. Millie Bobby Brown

Millie a été en couple de 2017 à 2018 avec le chanteur Jacob Sartorius.

Capture d'écran Instagram

Après cela, plusieurs croient qu'elle fut en couple en 2019 avec un joueur de rugby du nom de Joseph Robinson. Celui-ci a publié une photo en compagnie de Millie sur Snapchat, ainsi qu'une photo de voyage qui a depuis été supprimée.

Capture d'écran via J-14.com

Selon plusieurs sources, ils se seraient séparés en 2020 et, aujourd'hui, Millie semble célibataire.

2. David Harbour

Environ de 2018 à 2019, celui qui joue Chief Hopper fut en couple avec l’actrice Alison Sudol que vous connaissez pour son rôle de Queenie dans les films Fantastic Beasts.

Adriana M. Barraza/WENN.com

Depuis, l'acteur a pris ses fans par surprise en dévoilant avoir épousé la chanteuse Lilly Allen en septembre 2020.

3. Finn Wolfhard

Plusieurs fans de «Mileven», le couple de Mike et Eleven dans Stranger Things, aimeraient que les acteurs forment un couple dans la vraie vie, mais ce n'est pas le cas!

Finn semble donc être célibataire. À qui la chance?

4. Gaten Matarazzo

L'interprète de Dustin est récemment allé au bal de finissants de sa très jolie petite copine depuis plus de 3 ans, Lizzy Yu.

Ils sont adorables et n'hésitent pas à partager des photos d'eux sur Instagram. Trop cute!

5. Caleb McLaughlin

Lors d'une récente entrevue avec Wired, l'acteur de 19 ans a confirmé qu'il était célibataire. Il a même ajouté que s'il était en couple, il garderait sa relation secrète!

Donc, malheureusement pour les fans de Lucas et Max, les deux acteurs ne sont pas en couple. D'ailleurs, Sadie Sink est elle aussi célibataire.

6. Noah Schnapp

Alors que plusieurs sont fans de «Mileven», plusieurs autres sont plutôt des partisans de «Nillie», le couple fictif que pourraient former Noah et Millie.

Puisque les deux adolescents sont amis dans la vraie vie, ils sont souvent ensemble, mais ne sont malheureusement pas en couple. Noah est célibataire.

Noah est aussi très présent sur TikTok, et se retrouve souvent au beau milieu de rumeurs de relation entre lui et d'autres stars de la plateforme.

Il a notamment tenté sa chance avec Caroline Gregory en laissant un commentaire «thirsty» sous l'un de ses TikToks, mais la jeune femme est en fait la copine de Asher Angel... pas de chance ici!

Tout pointe donc à croire que Noah est célibataire.

7. Natalia Dyer et Charlie Heaton

Eh oui, Nancy et Jonathan sont en couple dans l'émission, et les acteurs derrière les personnages le sont aussi!

AFP

Natalia Dyer et Charlie Heaton filent le parfait amour depuis 2016.

8. Joe Keery

Celui qui joue Steve est en amour avec l'actrice Maika Monroe depuis qu'ils se sont rencontrés sur le plateau de tournage du film After Everything en 2017.

AFP

Ils forment un magnifique couple!

9. Dacre Montgomery

Désolée aux fans de Billy, Dracre Montgomery est en couple avec la mannequin australienne Liv Pollock!

Ils se sont rencontrés en 2018 et Liv aurait déménagé aux États-Unis pour se rapprocher de son amoureux.

10. Maya Hawke

La fille d'Ethan Hawke et Uma Thurman n'est plus sur plus un coeur à prendre! Elle serait en couple avec l'acteur brittanique Tom Sturridge.

Bien que la paire n'a jamais confirmé la rumeur, ils ont été photographiés ensembles à maintes reprises durant l'été 2020.

Il y a de l'amour dans l'air!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s