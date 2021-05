Voici tout ce qu'on sait sur le «reboot» de Gossip Girl

Partager







La série télé légendaire des années 2000, Gossip Girl, va être de retour sur nos écrans, mais avec de nouveaux acteurs et une toute nouvelle intrigue.

La bonne nouvelle, des acteurs de Chilling Adventures of Sabrina et Pretty Little Liars: The Perfectionists font partie de la distribution!

Côté histoire, c’est assez mystérieux, puisque Gossip Girl suivait celle de la série de livres du même nom, et s'était donc terminée à la fin des 6 saisons.

Nous avons quand même plusieurs détails sur ce qui s'en vient.

Voici tout ce qu’on sait sur la nouvelle émission Gossip Girl :

1. La date de sortie du «reboot» de Gossip Girl

La saison de 10 épisodes a été repousée par la pandémie, mais elle sortira finalement en juillet 2021. La date exacte reste à être annoncée.

2. Où peut-on écouter Gossip Girl?

Sur HBO Max, la toute nouvelle plateforme de streaming des studios Warners qui est disponible depuis le printemps 2020.

Au Canada, c'est sur Crave qu'on retrouve ce contenu.

3. L'histoire du nouveau Gossip Girl

L'histoire se déroule 8 ans après la série qu'on connait. Les producteurs disent vouloir explorer le monde d'un tout nouveau groupe de jeunes riches de Manhattan.

Nous allons les voir découvrir le site web Gossip Girl, mais dans le contexte des réseaux sociaux qu’on connaît aujourd’hui.

4. Les acteurs du nouveau Gossip Girl

Cela sera une toute nouvelle distribution, sauf pour l'une des actrices... Kristen Bell qui était la voix de Gossip Girl dans la série originale sera de retour dans le «reboot» pour faire, encore une fois, la voix.

À part Kristen, voici tous les nouveaux acteurs qu'on a très hâte de voir, ou de découvrir:

Emily Alyn Lind (The Babysitter, Revenge)

L'actrice joue Audrey Hope, une jeune femme qui est dans une relation à long terme et qui se demande comment serait la vie de célibataire.

Tavi Gavinson (Scream Queens)

La jeune femme de 23 ans qui joue Kate a été une blogueuse et personnalité mondaine dans la vraie vie, alors elle est un casting parfait pour Gossip Girl!

Thomas Doherty (The Descendants 2 et 3)

L'acteur de 24 ans joue Max, et a définitivement le look pour ce type de rôle. Serait-il le nouveau Nate Archibald?

Whitney Peak (Chilling Adventures of Sabrina, iZombie).

L'actrice de 17 joue Zoya, et on a hâte de voir ce qu'elle nous réserve.

Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists, Spinning Out).

L'acteur de 18 ans qui est également un excellent chanteur fera lui aussi partie de la distribution dans le rôle de Otto Bergmann IV, surnommé Obie.

Evan Mock

Le mannequin et skateboarder professionnel a obtenu son tout premier rôle dans la série, celui de Aki!

Savannah Smith

Il s'agit aussi d'un premier rôle pour la jeune femme qui joue le personnage de Monet.

Jordan Alexander

Jordan a déjà obtenu quelques rôles ici et là, mais l'actrice de Toronto qui joue Julien est surtout connue pour sa carrière musicale.

Zión Moreno (Control Z)

L'actrice d'origine Mexicaine joue le rôle de Luna.

5. Les photos du nouveau Gossip Girl

Le 11 novembre 2020, les toutes premières photos du nouveau Gossip Girl sont sorties sur le web et c'est très, très prometteur!

On attend toujours une bande-annonce par contre.

Avez-vous hâte? Nous, oui.

Xoxo, Gossip Girl.

