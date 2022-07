15 traits de personnalité des Lion, le signe le plus «show off» du zodiaque

Partager







La saison des Lion est ici et c’est la période favorite de ces gens, dont Madelaine Petsch, Sarah-Jeanne Labrosse, Julie-Anne Ho et Demi Lovato, qui sont nés entre le 23 juillet et le 22 août.

Si vous comptez des Lion parmis vos amis, ou si vous l’êtes vous-mêmes, vous allez très probablement vous sentir interpellés par les traits de personnalité de ces personnes qui ADORENT l’attention.

Voici donc 15 choses sur la personne Lion

1. Les Lion ont toujours de beaux cheveux, beau temps, mauvais temps.

2. Ce n’est pas qu’un Lion ne t’écoute pas quand tu parles... mais disons qu’il attend son tour pour raconter ce qu’il a à dire!

3. Le Lion a un ou plusieurs talents artistiques qu’il adore démontrer. Même quand personne ne lui a demandé de le faire.

4. Les natifs du Lion ont probablement un tatouage de lion (l’animal), de son signe, ou de sa constellation parce qu’ils sont très fiers d’être nés sous ce signe.

5. Quand un Lion dit qu’il va faire quelque chose, tassez-vous de son chemin parce qu’il va y arriver, coûte que coûte.

6. Malgré son extérieur confiant, le Lion est secrètement très sensible.

7. La personne à l'honneur est normalement positive et gentille, mais elle est prête à se battre à n’importe quel moment si quelqu’un fait de la peine à sa famille ou ses amis.

8. Quand elle raconte une histoire, c’est comme un minispectacle d’humour.

9. Elle est sa propre priorité. #selfcare

10. Dans un projet d’équipe, le Lion va se proposer pour prendre la parole parce qu’il aime être au centre de l’attention.

11. Il va changer d’identité avant d’avouer qu’il s’est trompé.

12. Un Lion agit comme s'il se foutait de ce que les gens pensent, mais au fond, c’est SUPER important pour lui.

13. Ils aimes se costumer, se maquiller, faire des photoshoots ou des vidéos... n'importe quoi pour «show off»!

14. Si tu veux gagner son cœur, complimente-le.

15. Si tu ne feel pas, le Lion va te lister tes plus belles qualités et te faire sentir comme si tu étais la personne la plus importante de la planète terre.

