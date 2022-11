Un charmant café-librairie où décrocher à Montréal

Partager







Il suffit parfois de feuilleter un bon roman dans un café pour avoir l’impression d’être en vacances.

À Montréal, il existe de charmants cafés-librairies où vous pouvez vous accorder un moment de détente juste pour vous.

Si vous avez envie de bouquiner et de boire un latte en paix, voici une adresse à ajouter à votre carnet.

Situé dans le Mile-End, le joli Café Éclair propose un espace décoré de velours où vous pourrez feuilleter quelques livres et siroter de délicieux cafés. On peut y savourer deux torréfacteurs de qualité; le Gardelli (Italie) ainsi que The Barn (Berlin).

Côté livre, le Café Éclair offre une belle sélection d'oeuvres. Poésie, magazines, beaux livres et livres pour enfants se retrouvent sur les tablettes.

Cette microlibrairie est un bel endroit où se poser entre quelques cours à l'université ou simplement pour télétravailler dans une ambiance chaleureuse.



12 rue Maguire, Montréal

