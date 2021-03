Voici avec qui les acteurs de «Riverdale» sont en couple dans la vraie vie

Partager







Les acteurs de Riverdale sont jeunes et attirants, ce n'est pas vraiment surprenant qu'ils trouvent l'amour auprès de leurs collègues! Ou ailleurs.

En plus de couples qui se sont formés grâce à l’émission, certaines vedettes de Riverdale ont des partenaires que vous allez sans aucun doute reconnaître!

Découvrez donc avec qui les acteurs de Riverdale sont en couple dans la vraie vie:

1. Cole Sprouse

Cole Sprouse était, bien sûr, en couple avec Lili Reinhart depuis 2017. Le duo a finalement annoncé sa séparation en août 2020 après des mois de spéculation.

Depuis, Cole semble avoir trouvé l'amour auprès de la mannequin québécoise Ari Fournier. Aucun des deux n'a confirmé la rumeur, mais les photos parlent d'elles-même!

2. Lili Reinhart

Tout porte à croire que Lili est célibataire depuis sa rupture à Cole. Elle prend soin de son chien Milo et a récemment fait son coming out en tant que bisexuelle.

3. KJ Apa

Au Comiccon, KJ avait été aperçu entrain d’embrasser l’actrice Britt Robertson. Celle-ci s’est séparée de Dylan O’Brien en décembre 2018. KJ et Britt se sont rencontrés sur le plateau de tournage du film A Dog’s Purpose.

Par contre, ceci s'est avéré n'être qu'une rumeur et, depuis, KJ est lié à la mannequin française Clara Berry.

4. Camila Mendes

Après une relation d'un peu plus d'un an, Camila Mendes et Charles Melton (Reggie dans Riverdale) se sont réparés en 2019. Depuis, Camila a retrouvé l'amour auprès du mannequin et photographe Grayson Vaughan.

5. Charles Melton

Parlant de Charles, celui-ci semble être célibataire depuis sa rupture à Camila. Il a par contre adopté un magnifique chien Husky avec qui il passe tout son temps!

6. Madelaine Petsch

Après 3 ans de relation, celle qui incarne Cheryl Blossom a rompu avec l’acteur et musicien Travis Mills en février 2020.

Depuis, elle a été vue avec l'athlète Olympique Miles Chamley-Watson. La paire semble passer beaucoup de temps ensemble, dont lors de des promenades à Vancouver, et même lors d'un souper de «Thanksgiving» en octobre dernier.

À suivre!

7. Vanessa Morgan

Après s'être mariée en janvier 2020 a Michael Kopech, un joueur de baseball pour l’équipe des White Sox de Chicago, Vanessa a annoncé être enceinte. En effet, la jeune femme a accouché d'un petit garçon en janvier 2021!

Malheureusement, elle et Michael Kopech ont aussi annoncé leur divorce depuis.

8. Casey Cott

TRÈS discret sur ses réseaux sociaux, Casey a récemment annoncé être fiancé alors que ses fans ne savaient même pas qu'il était en couple! Il n'a toujours pas nommé l'heureuse élue, mais ils semblent filer le parfait bonheur.

9. Jordan Connor

Celui qui joue Sweatpea a posé la grande question à sa copine de longue date, Jinjara Mitchell, en septembre 2018. On a bien hâte de voir le mariage!

10. Drew Ray Tanner

Fangs est lui aussi assez discret sur les réseaux sociaux. Il a été en couple un moment avec très jolie Jasmine Vega, mais l'absence de photos de couple sur Instagram porte à croire à une rupture.

11. Wyatt Nash

Celui qui joue Charles, le demi-frère de Betty (et Jughead!) n'est pas un coeur à prendre, il est en effet marié!

L'heurese élue est Aubrey Sanders, une chanteuse, actrice et artiste.

Il y a de l'amour dans l'air!

