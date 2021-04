Voici les véritables noms de 23 de vos stars favorites

Partager







C’est très commun pour les stars de changer leurs noms lorsqu’elles deviennent connues et d'opter pour quelque chose de plus attirant.

Par curiosité, et aussi parce que certains de leurs vrais noms sont parfaits, on a fait nos recherches pour vous dénicher les plus parfaits.

Voici donc les vrais noms de 23 célébrités:

1. KJ Apa

Vrai nom: Keneti James Fitzgerald Apa

Ce nom très néo-zélandais était tout simplement trop long, selon KJ!

2. Gigi Hadid

Vrai nom: Jelena Noura Hadid

Son surnom étant enfant était Gigi, alors elle l’a adopté pour de bon!

3. Billie Eilish

Vrai nom: Billie Eilish Pirate Baird O'Connell

Eilish est donc l’un de ses noms du milieu, tout comme PIRATE! Wow.

4. Emma Stone

Vrai nom: Emily Jean Stone

Elle trouvait que son nom composé était trop long et elle adorait Emma des Spice Girls!

5. Iggy Azalea

Vrai nom: Amethyst Amelia Kelly

Elle a choisi ce nom en l’honneur de Iggy, son chien adoré décédé.

6. Lucy Hale

Vrai nom: Karen Lucille Hale

Lucy sonne plus jeune!

7. Katy Perry

Vrai nom: Katheryn Elizabeth Hudson

Elle a choisi Perry, le nom de famille de sa mère, pour éviter la confusion avec l’actrice Kate Hudson!

8. Lorde

Vrai nom: Ella Yelich-O'Connor

La chanteuse trouvait son vrai nom trop difficile à crier dans les festivals!

9. Miley Cyrus

Vrai nom: Destiny Hope Cyrus

Petite, ses parents la surnommaient Smiley (Souriante), puis elle a enlevé le S et a choisi Miley!

10. Lady Gaga

Vrai nom: Stefani Joanne Angelina Germanotta

Lady Gaga est son personnage de scène.

11. Rihanna

Vrai nom: Robyn Rihanna Fenty

D’où le nom de sa compagnie de maquillage, Fenty Beauty!

12. Lana Del Rey

Vrai nom: Elizabeth Woolridge Grant

C’est un nom très ... royal!

13. Demi Lovato

Vrai nom: Demetria Devonne Lovato

Elle a donc simplement raccourci son nom.

14. Shay Mitchell

Vrai nom: Shannon Ashley Garcia Mitchell

Shay est en effet plus facile à se souvenir.

15. Cardi B

Vrai nom: Belcalis Almanzar

Son surnom était Bacardi (comme l’alcool) et elle l’a modifié pour Cardi B.

16. Dove Cameron

Vrai nom: Chloe Celeste Hosterman

Dove était le surnom que son père lui donnait étant petite. Puisqu’il s’est enlevé la vie quand elle n’avait que 15 ans, elle voulait lui rendre hommage.

17. Nina Dobrev

Vrai nom: Nikolina Konstantinova Dobreva

Elle a opté pour une version américanisée de son nom d’origine bulgare.

18. Jason Derulo

Vrai nom: Jason Desrouleaux

Il a lui aussi opter pour une version plus facile à dire en anglais de son nom de famille d’origine haïtienne et française!

19. Zendaya

Vrai nom: Zendaya Maree Stoermer Coleman

Maree est la façon africaine d’écrire le prénom de sa mère, Marie. Stoermer est le nom de famille de sa maman, et Coleman, celui de son papa.

20. Halsey

Vrai nom: Ashley Nicolette Frangipane

Halsey était le nom de la rue où elle a grandi, à Brooklyn.

21. Bella Thorne

Vrai nom: Annabella Avery Thorne

Bella était un surnom courant pour les Annabella de ce monde, ce changement n'est pas trop drastique!

22. G-Eazy

Vrai nom: Gerald Earl Gillum

L'artiste a donc utilisé son initiale pour créer son nom de scène.

23. Jeffree Star

Vrai nom: Jeffrey Lynn Steininger Jr.

La star de Youtube ne fait pas l'unanimité, mais on doit avouer que son nom d'artiste est plus facile à retenir!

