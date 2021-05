17 microbrasseries à essayer au moins une fois dans sa vie à Montréal

Partager







Montréal est une destination de choix pour les amateurs de bières qui souhaitent s’offrir une bonne pinte bien fraîche. Ici, les microbrasseries sont nombreuses et plus inventives les unes que les autres.

*Notez que certains établissements de cette listes n'ont pas encore ouvert leurs portes, mais ça ne devrait pas tarder avec le plan de déconfinement en branle.

Voici donc 17 microbrasseries de Montréal à essayer au moins une fois dans votre vie!

Avec ses nombreuses bières, son salon de dégustation et ses tables à pique-nique à l’extérieur, on peut dire que MaBrasserie est la parfaite microbrasserie de quartier. Vous pourrez y boire une panoplie de bières délicieuses et manger une petite bouchée sans trop de fla-flas. Les pitous sont acceptés à l'extérieur.

2300 rue Holt

Situé dans Pointe-Saint-Charles, Messorem Bracitorium a ouvert ses portes à l'été 2019. L’établissement qui ne cesse de gagner en popularité a même décidé de s'associer avec la cantine Mitch Déli afin d'offrir de délicieux snacks à ses clients tout l'été. Sa terrasse industrielle est magnifique de jour comme de soir.

2233 rue Pitt

En plus de servir de fabuleuses bières, le Réservoir possède aussi une belle carte de vins nature et bio, ainsi qu’un menu de plats tout en fraîcheur. Les brunchs y sont aussi délicieux! Si vous aimez la bière, mais que vous ne voulez pas négliger votre estomac, c’est l’ultime adresse à ajouter à votre carnet. Les commandes pour emporter y sont offertes également.

9 avenue Duluth Est

À première vue, c’est le magnifique décor tout rose (ou presque) du Harricana qui vous charmera. Côté bières, vous y trouverez de nombreuses options qui sauront certainement satisfaire les papilles les plus difficiles. Une belle adresse à essayer!

95 rue Jean-Talon Ouest

Le Brouhaha est un pub de quartier qui offre une belle sélection de bières et un menu de snacks et de repas copieux parfaits pour vous faire un «fond» si vous prévoyez ingérer plusieurs pintes. L’hiver, c’est aussi un bon endroit où aller regarder les parties de hockey entre amis.

5860 avenue de Lorimier

6. Mellön Brasserie

Ouvert tout récement, la microbrasserie Mellön gagne déjà en popularité chez les adeptes de bières. Le concept de Mellön s’inspire grandement des «tap room» que l’on peut retrouver entre autres à Toronto, comme la Bellwoods Brewery. Gageons que ce sera LE spot où aller cet été!

Dans le Mile-End, le HELM est une charmante adresse où aller prendre un verre en 5 à 7 ou même avoir un rendez-vous doux. On y trouve 15 lignes de bières brassées sur place et un menu de bouffe composé entre autres de burgers, de nachos, de poutine et de brie fondant.

273 rue Bernard Ouest

Le Dieu du Ciel! est l’une des microbrasseries les plus populaires de la ville. Si la bière est bonne et l’ambiance toujours festive, sachez toutefois qu’il faut parfois prendre son mal en patience puisque l’établissement est souvent très achalandé.

29 Avenue Laurier Ouest

Situé dans Rosemont-La Petite-Patrie, le bar Isle de Garde est sans aucun doute l’une des adresses les plus courues du coin. Le bar offre ses propres bières, mais aussi quelques sélections de bières provenant des quatre coins de la province.

1039 rue Beaubien Est

Le petit bar de la rue Ontario est toujours un bel endroit où débuter une bonne soirée bien arrosée. On y sert de savoureuses bières sûres que vous pouvez même acheter en format canette si vous voulez continuer les festivités chez vous.

3632 rue Ontario Est

Le Cheval Blanc est certainement un établissement clé dans le domaine de la bière à Montréal. Les produits de la microbrasserie sont d’ailleurs disponibles en épicerie depuis de nombreuses années. Un arrêt dans ce bar de la rue Ontario est donc de mise pour les amateurs de bières!

809 rue Ontario Est

Dans le Vieux-Montréal, c’est au Sœurs Grises qu’il faut aller. Ce petit bar et bistro sert de délicieux plats, et les bières y sont fraîches et savoureuses. Offrez-vous donc un plateau de charcuteries à partager, vous ne le regretterez pas.

32 rue McGill

La microbrasserie Bénélux possède deux succursales à Montréal. On y retrouve des bières d’inspiration belge et des petites bouchées à savourer en accompagnement. À noter que la succursale de Verdun possède aussi une très belle terrasse où siroter sa bière près d’un feu!

245 rue Sherbrooke Ouest

4026 rue Wellington

Fondée en 2007 à L’Anse-à-Beaufils, Pit Caribou est un incontournable du paysage brassicole québécois. Une succursale de Pit Caribou a d’ailleurs ouvert ses portes sur la rue Rachel il y a quelques années déjà, et sa popularité ne s’essouffle pas. Il n’y a rien comme de la bonne bière gaspésienne pour décompresser après une grosse journée.

351 rue Rachel Est

La Brasserie Silo offre une belle gamme de bière fièrement montréalaises. On y retrouve également un bar situé à l'avant de la brasserie où vous pourrez y déguster leurs produits en fûts ou en canette.

109 rue de Louvain Ouest

Ayant ouvert à la fin du mois d’octobre 2020, Mutoïde n’a donc eu d’autre choix que d’offrir à ses nouveaux clients une formule «pour emporter». L'établissement pourra ENFIN accueillir ses premiers clients dans les prochaines semaines. Cela risque d'être tout un «party»!

3135 rue Hochelaga

La jolie microbrasserie EtOH a tout pour plaire aux plus grands amateurs de bières. On y retrouve un service impeccable, un menu d'aliments locaux frais et surtout de la bière savoureuse.

8100 rue Saint-Denis

