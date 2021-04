Voici LE morceau que toutes les célébrités portent à l'année longue

Partager







Pour une autre année consécutive, un morceau pratique se dessine une place de choix dans les tendances mode 4 saisons: le cardigan.



On a aperçu ce morceau sur des stars comme Charli D'Amelio, Addison Rae, Hailey Bieber, Kendall Jenner et plusieurs autres.

On l'aime particulièrement puisqu'on peut le porter durant les 4 saisons!

Lorsqu'il fait froid, on le choisit plus chaud et duveteux, souvent tricoté.

Quand il fait plus chaud, de nombreuses vedettes l'agencent avec un jeans taille haute et le déboutonnent au nombril, pour un look crop top très tendance.

Il se porte bien en ensemble agencé pour une version très 2021.

En boutique, ce n’est pas difficile d’en trouver: les cardigans vivent sans contredit leur heure de gloire.

Voici quelques modèles pour inspirer votre séance de magasinage:

Cardigan court d'American Eagle, en rabais à 42$ en ligne

courtoisie

Cardigan à attache à l'avant, en rabais à 11$

Courtoisie

Cardigan court de TOPSHOP, en rabais à 47$ chez La Baie

Courtoisie

Cardigan ample de Twik, 50$ chez Simons

Courtoisie

Cardigan à losanges ajourés de Twik, en rabais à 35$ chez Simons

Courtoisie

Cardigan très court de H&M, 15$ en ligne

Courtoisie

