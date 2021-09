7 boutiques en ligne où acheter des costumes d’Halloween originaux

Partager







Pas de doute, l’automne est à nos portes, tout comme la fête d’épouvante adorée par certains (et détestée par d’autres) : l’Halloween!

Selon votre gang d’amies, il se peut que vous deviez ABSOLUMENT vous déguiser pour un party. Si vous avez le temps, les friperies restent l'option idéale, car en plus d’être vraiment pas chers, les vêtements sont réutilisés et obtiennent ainsi une seconde vie. Pas de gaspillage.

Toutefois, il se peut que vous ayez une idée spécifique en tête, ou encore que vous n’ayez simplement pas le temps de vous fabriquer un costume maison.

Dans ce cas, on vous conseille de vous tourner vers ces 7 boutiques en ligne qui offrent une sélection de costumes d’Halloween des plus originalaux, souvent sexy et parfois très drôles! Les voici.

1. Pretty Little Thing

Si vous cherchez surtout des accessoires ou du maquillage intéressant pour embellir votre costume, ce marchand en ligne est la destination de choix! Que vous souhaitiez vous créer un maquillage à la «Euphoria» avec des diamants ou les oreilles parfaites pour votre look de lapin zombie, les choix ne manquent pas.

Chapeau de sorcière, 6 $

2. Fashion Nova

Si vous cherchez un costume sexy et inspiré de la culture populaire, Fashion Nova est un incontournable. De personnages de films d'horreur classiques comme Chucky ou encore un clown diabolique, les options sont multiples!

Costume de clown, 64 $

3. Ardène

Ardène propose plusieurs accessoires pratiques pour construire son propre costume original, comme des tatouages temporaires, des faux cils originaux, des tutus, des chapeaux, et la liste continue. Pour un déguisement classique comme un ange ou un diable, mais avec votre propre twist originale, c'est un must!

Tutu en maille rouge, 7 $

4. Urban Planet

Chez Urban Planet, on peut dénicher un costume parfait pour ceux et celles qui ne désirent pas trop se casser la tête à l'Halloween, un onsie! Le magasin propose aussi des accessoires pratiques à ajouter à une idée de constume quelconque.

Onsie de renard en sherpa, 30 $

5. Yandy

Yandy s’est fait connaître par le passé grâce à ses costumes très audacieux, comme ceux de Melania Trump, Kylie et Stormi, Bob Ross version sexy, etc. Cette année, ils proposent une tonne de costumes classiques comme un pirate, sorcière, infirmière, mais, vous l'aurez deviné, en version sexy.

Pirate sexy, 180 $

6. Amazon

Si vous cherchez un costume bien précis, vous pourriez bien le trouver sur Amazon. Que ce soit l’uniforme d'un superhéors ou encore du maquillage pour effets spéciaux, tout y est pour élaborer un costume parfait, ou encore en acheter un tout fait!

Robe et gants style Bridgerton, 49 $

Uniforme scolaire style Gossip Girl, 55 $

7. Dolls Kill

Les costumes sur Dolls Kill sont étonnamment pas chers, cutes et originaux! Vous pouvez reproduire un look de poupée Bratz, de Cheerleader ou même de cher dans Clueless !

Costume de cheerleader de satan, 75 $

On n’oublie pas ceci, l’Halloween est faite pour s’amuser. Bon magasinage!

