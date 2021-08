5 films d’horreur terrifiants à regarder avec ta BFF ce vendredi 13

Partager







Si vous ne le saviez pas, ce vendredi, c’est vendredi 13!

Ceux qui ne sont pas superstitieux ne seront peut-être pas affectés par cette journée où l’ambiance est souvent mystérieuse et même, parfois, inquiétante. En plus, ce vendredi, la lune sera pleine, ce qui rendra l’atmosphère encore plus sinistre.

C’est donc la soirée idéale pour te faire une activité cinéma avec ta BFF et regarder un (ou deux, si vous êtes courageuses) film d’horreur!

Alors, sortez les couvertes et le maïs soufflé, et sélectionnez l’un de ces cinq titres primés et offerts sur Netflix:

Du créateur de The Haunting of Hill House, cet excellent film d'horreur va vous décourager d'habiter seul.e dans le bois un jour! La prémisse est bien simple: une femme sourde a décidé de s'isoler dans la forêt pour tenter de retrouver l'inspiration pour finir son livre. Elle ne se doute de rien lorsqu'un homme masqué entre dans sa maison et décide de la tuer... Frissons garantis!



La trilogie Fear Street (2021)

Si vous préférez un peu d'humour dans vos films d'horreur, cette trilogie saura vous plaire. Il ne faut pas s'attendre à une comédie, par contre! Fear Street contient son lot de scènes terrifiantes, mais surtout de moments très violents et dégoûtants. Abstenez-vous de manger durant votre soirée cinéma! Les trois volets racontent différentes histoires dans la même ville de Shadyside, hantée par des esprits maléfiques depuis des siècles.

Hereditary (2018)

Ce film a fait énormément jaser à sa sortie, à cause de son caractère ultralugubre et du fameux son de claquement de langue. On s'arme de notre courage, car les jump scares y sont nombreux. À la mort de la matriarche de la famille Graham, sa fille et ses petits-enfants vont découvrir des secrets de plus en plus terrifiants sur leurs ancêtres. Leur destin s'annonce beaucoup plus sinistre qu'ils le croyaient.

Psst, si vous aimez ce réalisateur, ne manquez pas son autre film d'horreur, Midsommar.

L'un des films d'horreur les mieux notés sur les sites réputés, comme Rotten Tomatoes, ce film est prisé tant pour sa réalisation que pour son commentaire politique. Si vous préférez un film d'horreur avec une bonne histoire, celui-ci est pour vous! Un couple se sauve de son pays en guerre, le Soudan, pour trouver refuge dans une ville de l'Angleterre. Là, il a de la difficulté à s'adapter à sa nouvelle demeure, où quelque chose de maléfique se cache... On vous avertit: vous allez faire plusieurs sauts!

Ce film d'origine philippine a fait énormément jaser et pour une raison bien spécifique: les gens n'osaient plus se lever la nuit après l'avoir visionné! Ce film raconte l'histoire d'un fantôme (assez violent, merci) qui hante les toilettes d'une école pour filles. Lisez plus à propos de ce film très épeurant par ici.

Bon cinéma!

