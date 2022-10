Ces quatre signes astrologiques sont les plus communs chez les pires tueurs en série

Partager







Il semble y avoir deux grosses tendances dans la culture populaire ces temps-ci: l’astrologie et le documentaire criminel, true crime en anglais. Pourquoi ne pas lier les deux?

Est-ce que certaines dates de fête sont plus susceptibles de créer des tueurs en série? Le résultat est très surprenant et détermine les quatre signes qui sont les plus fréquents chez les tueurs en série les plus connus!

En 4e position: Sagittaire

Parmi les signes astrologiques notés le plus souvent chez les tueurs en série, le Sagittaire n’est pas nécessairement le premier, mais les plus connus de ceux-ci sont nés sous ce signe.

Qui? Ted Bundy, que Zac Efron a joué dans Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, était Sagittaire. Tout comme Ed Kemper, surnommé le Co-ed killer, que vous connaissez peut-être de l’émission Mindhunter.

Pourquoi? Les Sagittaire sont des hommes généralement charmeurs qui aiment l’aventure. Leur inclinaison pour le meurtre pourrait s’expliquer par leur besoin insatiable de vivre des sensations fortes.

En 3e position: Poissons

Les Poissons ne laissent pas leur place! Les tueurs de ce signe ont commis certains des meurtres les plus horribles.

Qui? On pense notamment à John Wayne Gayce, le tueur qui se déguisait en clown. Il y a aussi Richard Ramirez, le Night Stalker qui a tué 14 personnes dans les années 1980 en Californie.

L’un des tueurs les plus connus, qui est lui aussi en vedette dans Mindhunter, le BTK, est lui aussi Poissons.

Pourquoi? Les experts croient que cela pourrait être lié au fait que les Poissons ressentent les émotions de façon très vive. Chez quelqu’un d’instable, cela peut avoir des conséquences très graves.

En 2e position: Gémeaux

Avec des chiffres impressionnants, pas trop loin du signe qui le devance, se trouvent les Gémeaux! Un grand nombre de tueurs assez cruels étaient de ce signe.

Qui? Jeffrey Dahmer, le cannibale qui a tué 17 personnes, était un Gémeaux. Si vous voulez en apprendre plus sur lui, la série Netflix Dahmer offre un portrait très troublant du cas.

David Berkowitz, ou le Son of Sam, qu’on voit aussi dans la saison 2 de Mindhunter était également Gémeaux.

Pourquoi? Puisque ce signe, représenté par des jumeaux, est souvent associé à une double personnalité... il se peut que l'une des deux soit plus diabolique que l'autre!

En 1re position: Vierge

Étonnamment, c'est le signe de la Vierge qui compte le plus grand nombre de tueurs en série!

Qui? Ed Gein, l’inspiration derrière Silence of the Lambs, Texas Chainsaw Massacre et Psycho était Vierge.

Il en est de même pour Paul Bernardo (le mari de Karla Homokla), l’étrangleur de Boston et Andrew Cunanan, que l'acteur Darren Criss interprète dans l'émission sur le meurtre de Gianni Versace.

Pourquoi? Les personnes nées sous ce signe aiment l'organisation, la propreté, et tout contrôler. Ajoutez à cela une personnalité trouble, et c’est voué au désastre!

Bien sûr, être né Vierge ne fait absolument pas de vous un tueur en série. Toute la carte du ciel est à considérer, sans compter l’environnement, les expériences de vie, etc.

Ouf, ça fait froid dans le dos!

