Netflix annonce sa programmation spéciale pour l'Halloween et ça promet d'être terrifiant

Partager







La plateforme de diffusion Netflix a annoncé récemment une programmation toute spéciale pour célébrer l’automne et l’Halloween.

Surnommée Netflix and Chills, qu’on pourrait traduire par: «Netflix et frissons», cette catégorie déjà remplie de contenu promet des nouveautés épeurantes pour les prochaines semaines.

Toutes des productions originales, ces 17 films et séries d’horreur vont nous faire découvrir de nouvelles histoires ou nous permettre de retrouver certaines de nos séries favorites!

Voici les nouveautés de Netflix pour l’Halloween 2021:

1. Into the Night saison 2 (8 septembre)

La suite de cette série post-apocalyptique belge est déjà disponible! Après avoir trouvé refuge sous terre, les passagers survivants font face à une série de nouvelles crises et à des tensions croissantes avec les militaires qui les accueillent.

2. Lucifer saison 6 (10 septembre)

La toute dernière saison de cette série adorée du public va enfin voir le diable devenir Dieu... mais il hésite. Pourquoi? On va le découvrir!

3. Prey (10 septembre)

Ce film allemand suit un groupe de jeunes hommes alors qu'ils fêtent l'enterrement de vie de garçon de l'un d'entre eux dans un chalet isolé. Bien vite, ils entendent des coups de feu... Ils croient qu'il s'agit d'un chasseur, mais ce n'est pas le cas et ils se retrouvent à la merci d'un mystérieux tireur fou.

4. Nightbooks (15 septembre)

Basé sur le roman du même nom, ce film d'horreur fantastique destiné aux ados suit Alex, un jeune garçon fan d'histoires macabres qui devient prisonnier d'une méchante sorcière. Celle-ci l'oblige à inventer des histoires d'horreur à lui raconter chaque nuit, faute de quoi il devra mourir. Alex se lie d'amitié avec Yazmin, la servante de la sorcière, et, ensemble, ils tentent de s'échapper.

5. Squid Games saison 1 (17 septembre)

Cette série coréenne vous fera penser à Hunger Games, mais avec une touche de Décadence. Des gens dans le besoin sont invités à participer aux mystérieux Squid Games. Ceux-ci consistent en une série de jeux pour enfants, mais avec une twist mortelle. Ils doivent donc tous risquer leur vie pour tenter de gagner un prix en argent, mais un seul d'entre eux pourra le remporter.

6. Intrusion (22 septembre)

La prémisse de ce film paraît simple: un homme et une femme en couple achètent une nouvelle maison et, à la suite d'un cambriolage, ils sont traumatisés. Par contre, plus l'histoire avance, plus les protagonistes – joués par Freida Pinto et Logan Marshall-Green – réalisent que les événements de cette horrible nuit sont plus compliqués et sinistres qu'ils ne le croyaient.

7. Midnight Mass saison 1 (24 septembre)

Du créateur de The Haunting of Bly Manor, cette nouvelle série d'horreur promet de devenir notre nouvelle obsession. Elle se déroule sur une petite île isolée, Crockett Island. Le quotidien paisible des habitants y est dérangé par le retour d'un homme au lourd passé et l’arrivée d’un nouveau prêtre charismatique.

• Pour plus de détails: Voyez la bande-annonce terrifiante de Midnight Mass par le créateur de The Haunting

8. No One Gets Out Alive (29 septembre)

Ce film suit Ambar, une jeune immigrante qui rêve d'une vie meilleure aux États-Unis. Contrainte de prendre une chambre dans une pension, elle se retrouve prisonnière d'un cauchemar sans issue.

9. The Chestnut Man saison 1 (29 septembre)

Inspirée du polar scandinave du même nom, cette série policière va vous donner froid dans le dos. Un tueur en série qui laisse des figurines faites de marrons (chestnut) sur les scènes de ses crimes terrorise une banlieue du Danemark. Une jeune détective ambitieuse et son partenaire doivent enquêter sur les meurtres, mais ils en seront troublés.

12. Escape the Undertaker (5 octobre)

Celui-ci est assez original, merci! Il s'agit d'un film interactif mettant en vedette le personnage de lutte The Undertaker. Intrigant!

13. There's Someone inside Your House (6 octobre)

Basé sur le roman du même nom par Stephanie Perkins, ce film suit un groupe de jeunes filles à l'école secondaire. Elles sont persécutées par un homme masqué qui menace d'exposer leurs secrets.

14. Fever Dream (13 octobre)

Ce film, qui est une coproduction entre les États-Unis, le Chili et le Pérou, semble très intrigant. Le synopsis va comme suit: «Une jeune femme souffre lorsqu'un garçon lui demande ce qui s'est passé. Ensemble, ils découvrent une histoire macabre d'âmes brisées, de toxines et de catastrophes naturelles imminentes, et des liens entre un parent et son enfant.»

15. You saison 3 (15 octobre)

Enfin! La nouvelle saison de cette série sur le tueur Joe Goldberg arrive très bientôt.

• Pour tous les détails: YOU saison 3: on connaît ENFIN la date de sortie de la suite tant attendue

15. Night Teeth (20 octobre)

Avec Debby Ryan (Insatiable) et Jorge Lendeborg Jr. (Love, Simon), ce film raconte l'histoire d'un chauffeur qui conduit deux mystérieuses jeunes femmes de soirée en soirée. Quand ses passagères révèlent leur vraie nature, le jeune homme découvre un univers sombre et comprend qu'il va devoir se battre pour rester en vie.

16. Hypnotic (27 octobre)

Ce film d'horreur met en vedette Kate Siegel, de The Haunting (et bientôt de Midnight Mass). Elle joue une femme qui, tentant d'améliorer sa santé mentale, fait appel à un hypnotiseur. Après quelques séances intenses, elle découvre les conséquences macabres que l'hypnose peut avoir.

17. Locke and Key saison 2 (octobre)

Cette excellente et mystérieuse série sera de retour pour une seconde saison quelque part en octobre! La saison 3 a déjà été confirmée, alors on peut s'attendre à retrouver les personnages au moins deux fois de plus.

Décidément, l'automne s’annonce épeurant sur Netflix!

À voir aussi:

s