Partager







Vous venez de vous installer dans le Vieux-Rosemont ou êtes à la recherche de restaurants à essayer à l’extérieur de votre quartier? La rue Masson a de belles adresses à découvrir.

Voici les meilleurs* restaurants de la rue Masson selon Silo 57 :

À la recherche d’une cuisine de grande qualité, mais où l’ambiance est décontractée et chaleureuse? Le Rose Ross propose une cuisine du marché où les aliments sont toujours très frais et savoureux. Vous vous délecterez de l’entrée jusqu’au dessert!

3017, rue Masson

Tout bon Montréalais qui se respecte (et qui n’est pas végétarien ou végétalien) doit manger au Restaurant La Corvette au moins une fois dans sa vie. Ce diner au coin de la 4e Avenue est figé dans le temps et c’est ce qui fait son charme. Quant au menu, il y a tout ce dont vous avez besoin pour manger vos émotions: pizzas, poutines, gyros, spaghetti... Les assiettes déjeuner à prix doux valent aussi le détour sur la promenade Masson!

2801, rue Masson

Maesmi MTL est un café avant toute chose. L’endroit y sert toutefois un excellent bagel au saumon fumé qui est parfait pour l’heure du brunch avec les colocs. Le petit, mais savoureux menu vaut définitivement une visite. On vous met aussi au défi de ne pas tomber en amour avec le look de l’endroit!

3353, rue Masson

Ouvert au cours de l’hiver 2019, ce restaurant où les cuisines mexicaine et cubaine se rencontrent est un secret bien gardé de la promenade Masson. Tacos, enchiladas, salades, picadillo cubain, et plus encore se trouvent sur le menu. Vous ne serez pas surpris non plus de savoir qu’on y boit d’excellents cocktails!

3127, rue Masson

Impossible de suggérer des adresses gourmandes sur Masson sans parler du célèbre Restaurant Chez la Mère. Du même type que La Corvette, Chez la Mère est une institution où vous pouvez trouver de tout: pizzas, mets chinois, poulet, poutine, spécialités grecques et italiennes... C’est comme un tour du monde pour pas cher! En temps normal, l’endroit est ouvert 24h/7, mais avec la pandémie, les heures sont modifiées selon les annonces gouvernementales.

4028, rue Masson

Le Café Lézard est une réelle institution sur la promenade Masson. L’établissement qui est autant un café, un restaurant et une buvette est l’endroit parfait où boire du bon vin entre amis. Le menu bouffe comprend des options pour tous avec de la viande ou entièrement véganes. Actuellement, vous pouvez commander de la nourriture et du vin par téléphone en attendant la réouverture des salles à manger.

3119, rue Masson

Si vous avez envie d’un brunch ou d’un dîner sans prétention, c’est assurément à l’Entre-Pots que vous devez aller. Il y a des options végétariennes et végétaliennes et tout est fait maison. Certains plats font partie d’un menu offert à longueur d’année et il y a aussi d’autres assiettes qui changent selon les saisons. Une belle adresse où aller papoter entre amis quand la pandémie sera terminée!

Aussi, dans le but de se réinventer et de survivre à cette pandémie et à la fermeture obligatoire des salles à manger qui l’accompagne, le populaire resto L’Entre-Pots a décidé de se transformer en pizzéria deux soirs par semaine! Keno Pizza est donc le nouveau projet de la gang de L’Entre-Pots et opère seulement les vendredis et les samedis de 17h à 20h en direct du resto au 1995, rue Masson.

1995, rue Masson

*Cette liste est une sélection de l’équipe Silo 57. Il existe d’autres restaurants sur la rue Masson. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s