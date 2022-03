Les meilleurs bars et clubs où danser à Montréal

Partager







C’est connu, un des meilleurs moyens d’évacuer le stress est certainement de se lâcher lousse sur un dancefloor dans un bar ou un club.

Après une journée stressante au bureau ou à l’école, il n’y a rien comme de s’offrir un petit répit et sortir danser dans un bar jusqu’au petit matin, un cocktail (ou deux) à la main.

Enfilez vos plus beaux habits et appelez vos meilleurs amis, voici l'ultime liste des meilleurs bars et clubs où danser à Montréal!

Situé sur le mythique boulevard Saint-Laurent, l’Apt 200 est l’endroit tout indiqué où faire de belles rencontres et où avoir du gros fun en gang. La musique à tendance hip-hop et le décor tapissé de plantes en font un endroit apprécié de tous.

3643 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce charmant bar à cocktails (très LGBTQ2+) situé dans le Village est LA place où aller pour rencontrer de belles personnes. Les cocktails y sont délicieux et la toilette est parfaite pour prendre une selfie pompette avec votre nouvelle flamme.

1272 rue Sainte-Catherine Est, Montréal



Le bar Pow Pow situé sur la rue Saint-Denis est l’un des projets des propriétaires de L’Esco. Pas étonnant que l’endroit soit l’un des meilleurs endroits où danser à Montréal. Vous pouvez vous déhancher sur une musique à saveurs rap et hip-hop, et parfois même quelques succès des décennies passées.

4459 rue Saint-Denis, Montréal

Dans le Mile-End, le Datcha, un bar russe, est l’une des adresses les plus populaires où danser jusqu’au petit matin et boire quelques cocktails à base de vodka. Côté musique c’est l’électro qui est à l’honneur. Du jeudi au dimanche à partir de 23h, c’est l’endroit où aller danser si vous vivez dans le quartier.

98 avenue Laurier Ouest, Montréal



Situé au centre-ville, sur la rue Bleury, le Club Pélicano fait partie de ces endroits magnifiques et méconnus. Vous y trouverez des vins nature, de délicieuses bouchées et de la musique à tendance latino qui vous donnera certainement envie de pratiquer quelques mouvements de danse.

1076 rue de Bleury, #001, Montréal

Pour les amoureux du rock et de la musique «vintage», la Rockette est l’endroit tout indiqué où aller siroter une pinte à prix doux et danser jusqu’à tard. Si vous n’avez pas envie de vous prendre la tête et que vous voulez simplement danser pour avoir du plaisir, c’est à ce bar qu’il faut vous rendre.

4479 rue Saint-Denis, Montréal

Tous les adeptes de la musique électro ont certainement déjà été danser au Newspeak. Le club situé juste en face du pub Sainte-Élisabeth accueille souvent des performances de DJs internationaux. Le décor toujours emboucané de l’endroit vous donnera l’impression d’être dans un bar caché de Berlin.

1403 rue Sainte-Élisabeth, Montréal

Ce bar du boulevard Saint-Laurent est l’hôte de nombreux évènements festifs. Spectacles de rap, performances de DJs, after-party de festivals et de soirées spéciales... La piste de danse du Belmont est toujours bien pleine et la bière n’est pas trop chère. En cas de doute, c’est l’endroit où aller!

4483 boul. Saint-Laurent, Montréal



Pour une soirée sans tracas et pour avoir du gros fun en gang, le Club Unity situé dans le Village est un véritable classique. Ouvert depuis près de deux décennies déjà, ce club est toujours bien rempli et la musique y est particulièrement bonne.

1171 rue Sainte-Catherine Est, Montréal



Pour ses pichets de bière pas chers, sa terrasse chauffée, ses tables de billard, sa piste de danse endiablée, mais aussi pour ses petits racoins où jaser... Le bar Les Foufounes Électriques c’est l’endroit où faire la fête sans se ruiner et faire de jolies rencontres.

87 rue Sainte-Catherine Est, Montréal



Pour ceux qui aiment enfiler leurs plus beaux habits, le mystérieux club La Voûte situé dans le sous-sol d’un établissement du Vieux-Montréal est l’endroit tout indiqué où aller. En plus de ses soirées VIP et des évènements mondains qui y sont tenus, La Voûte est souvent fréquentée par des célébrités internationales.

360 rue Saint-Jacques, Montréal



Situé sur le boulevard Saint-Laurent, le club École Privée est certainement l’un des établissements les plus sexys en ville. Satin, velours et service de bouteilles s’y côtoient afin de créer une ambiance envoûtante. L’École Privée est souvent l’hôte d’évènements de luxe comme les après-partys du Grand Prix.

3500 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Sur Jean-Talon, le Ritz PDB est une salle de spectacle où se succèdent des groupes émergents de partout à travers le monde, mais où sont aussi organisées des soirées dansantes à thématiques parfaites. À noter que c’est un bar LGBTQ2+ friendly!

179 rue Jean-Talon Ouest, Montréal



Le Flyjin est à la fois un restaurant et un club qui se spécialise en cocktails. C’est également un endroit fréquenté par de nombreux touristes puisqu’il est très «instagrammable».

417 rue Saint-Pierre, Montréal

Ce bar adoré de la jeunesse montréalaise est à la base un endroit où boire un verre en formule 5 à 7 et où manger une bouchée. Toutefois, les vendredis et les samedis soirs, l’établissement se transforme en véritable piste de danse! Pas moyen de s'ennuyer!

4557 rue Saint-Denis, Montréal

Les jeunes professionnels de Montréal sont nombreux à se donner rendez-vous au Furco pour un 5 à 7 bien arrosé de vins nature et de petites bouchées à partager. Les soirs de week-end toutefois, le bar prend souvent des airs de discothèque, alors que les fêtards s’emparent du comptoir pour y danser.

425 rue Mayor, Montréal

Situé dans le cœur du Mile-End, le Ping Pong Club fait partie de ces établissements qui ne cessent de gagner en popularité. Ouvert depuis quelques années déjà, le bar offre à ses clients de bons cocktails, une belle sélection de produits locaux et aussi un petit menu de bouffe pour se mettre de quoi dans l’estomac à l’apéro ou durant la journée. Le soir, l’établissement se remplit souvent à craquer et les danseurs sont nombreux à s’emparer de la piste de danse ou à faire une petite partie de ping-pong!

5788 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Envie d’une partie de quilles entre amis en plus d’un endroit où danser jusqu’aux petites heures du matin? Direction le bar Notre-Dame-des-Quilles sur la rue Beaubien. L’établissement sans prétention est l’endroit parfait où faire la fête!

32 rue Beaubien Est, Montréal

Le samedi soir, il n’est pas rare que le bar de quartier Chez Baptiste, situé sur l’avenue Mont-Royal, se transforme en piste de danse. La musique y est toujours bonne et l’ambiance juste assez festive pour vous donner envie de vous déhancher jusqu’à tard.

1045 avenue Mont-Royal Est, Montréal

Le Ausgang se démarque pour ses soirées thématiques. Des spectacles hip-hop y ont aussi souvent lieu et «ça lève»! C’est de loin l’endroit le plus «cool» de la Plaza Saint-Hubert!

6524 rue Saint-Hubert, Montréal



Plateaux de charcuteries, petites bouchées, soirées arrosées et piste de danse animée... Pas de doute, le Saint-Édouard est un de ces bars de quartier qui ne s’essoufflent jamais en matière de party! Si vous voulez danser sur les succès de l’heure, c’est la place où aller!

808 boulevard Rosemont, Montréal

