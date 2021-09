Cette carte des couleurs vous permet de savoir où aller en randonnée le week-end

Partager







Chaque année, c’est toujours la même chose. L'automne arrive plus vite que prévu et on a soudainement cette folle envie de respirer le grand air et de reconnecter avec la nature en allant admirer les couleurs de l'automne.

Or, la saison des couleurs passe souvent trop rapidement et on finit par la manquer quand elle est à son apogée, quand tout est orange, rouge et jaune.

Heureusement, le site de Québec Original a lancé une carte interactive où vous pouvez suivre l’évolution des couleurs automnales partout à travers la province. Ainsi, vous saurez toujours dans quelle région les couleurs sont à leur apogée!

Des mises à jour sont faites régulièrement afin que vous sachiez dans quel coin du Québec aller faire votre randonnée.

La carte interactive est mise à jour dès le début au mois de septembre et jusqu'à la fin de la saison des couleurs.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s