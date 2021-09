Les meilleurs endroits où cueillir des citrouilles et des courges cet automne

Partager







Bien que tout bon marché qui se respecte vende de belles citrouilles et des courges pour décorer la maison en automne ou pour cuisiner, c’est toujours plus agréable de prendre le temps d’aller les cueillir soi-même.

Une tonne de fermes proposent l’autocueillette pendant le mois d’octobre, alors pourquoi ne pas en profiter?

Voici donc 10 endroits pas trop loin de Montréal où cueillir vos citrouilles et vos courges!

Le volet agrotouristique de la ferme M.C. Dubeault Inc. à Saint-Eustache, La Magie de la Pomme, invite les gens, depuis plusieurs années maintenant, à venir cueillir leurs produits. À l'automne, bien qu’ils restent certaines variétés de pommes dans les arbres, c’est plutôt les citrouilles et les courges qui sont la vedette des champs. Plus de 100 variétés vous attendent.

925, chemin Fresnière, Saint-Eustache

Un bel endroit où découvrir une grande variété de produits est au Centre d’interprétation de la courge dans les Laurentides. L’accès au champ est gratuit et vous pouvez même y apporter votre chien en laisse. Vous n’aurez qu’à payer pour votre achat de courges et de citrouilles, selon la grosseur et la variété de chacune d'elles. Si ça vous dit, vous pouvez aussi apporter votre pique-nique pour manger sur place!

La saison de la cueillette se termine le 31 octobre.

839, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

En plus de proposer l’autocueillette de quelques variétés de courges et de citrouilles, la ferme La Fille du Roy a aussi un labyrinthe de maïs pour vous divertir un peu! L’endroit propose également de magnifiques produits dont vous pouvez faire la dégustation. Également, pendant la saison de la cueillette, la pizza au four est offerte entre 11h et 15h les samedis et dimanches s’il fait beau! À noter que cette année, les chiens sont interdits.

1920, rang Saint-Simon, Sainte-Madeleine

Dans Lanaudière, la destination par excellence pour la cueillette de courges et de citrouilles est sans aucun doute La Courgerie. L’endroit cultive des centaines de variétés de courges, de citrouilles et d'autres cucurbitacées. En octobre, l’établissement est ouvert du lundi au jeudi entre 10h et 17h. Lors de votre passage, n’oubliez pas de visiter la boutique qui, en raison de la pandémie, n'est plus dans la maison ancestrale de la ferme, mais plutôt dans l'ancien hangar à grains. Il y a une tonne de produits à découvrir, dont de bons potages!

2321, rang Grand Saint-Pierre, Sainte-Élisabeth

Si vous ne voulez pas vous déplacer trop loin pour cueillir vos citrouilles et vos courges, la ferme Quinn à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot est l’endroit idéal où aller. Située à seulement 40 minutes du centre-ville de Montréal, la ferme Quinn propose l’autocueillette de plusieurs produits à longueur d’année, dont les citrouilles et les courges aux mois de septembre et d'octobre. En plus de pouvoir repartir avec de beaux produits, vous pourrez aussi en profiter pour aller saluer les animaux de la ferme. Cochons, moutons, poules, lapins, chèvres et dindes vous attendent impatiemment. En raison de la pandémie, il est obligatoire de réserver sa visite sur le site web avant de vous déplacer.

2495, boulevard Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Une autre belle adresse à Saint-Eustache où aller cueillir des citrouilles et des courges est la ferme Les Citrouillards. Vous pourrez vous promener dans le vaste champ à la recherche de la citrouille parfaite pour l’Halloween. Aussi, si ça vous dit, vous pourrez également profiter de votre passage chez Les Citrouillards pour faire une randonnée dans les sentiers aménagés dans le bois. N’oubliez pas non plus d’aller flatter un peu les animaux de la miniferme! La saison de l’autocueillette se termine le 1er novembre. Les animaux en laisse sont permis sur le site touristique.

298, chemin du Chicot, Saint-Eustache

Situé au Centre-du-Québec, cette ferme offre de sympathiques balades en tracteur dans ces champs de citrouilles. Deux labyrithes de maïs sont d'ailleurs offerts à tous. Les gens se rendent d'ailleurs sur ce site pour faire voler leur cerfs-volants. Un décor qui promet d'être féerique.

1320, rang Petit St-Léopold, Sainte-Clotilde-de-Horton

En voulez-vous de la variété? En voilà ! La Ferme Alain Plante à l'Île d'Orléans est une destination prisée à l'automne. Carottes, tomates cerises, betteraves, poireaux, courges, citrouilles et maïs sont disponibles pour l'autocueillette. Une fois dans les fabuleux champs de cette ferme, vous profiterez d'une vue imprennable sur le Fleuve.

526, route Prévost, Saint-Laurent Île d'Orléans

Tous les ans, l'autocueillette de citrouilles est absolument grandiose à la Ferme Reid dans le Haut-Richelieu. Cette entreprise familiale propose une expérience à la campagne incomparable. Pour un pique-nique, une dégustation de délicieux produits maison ou l'autocueillette de citrouilles, pensez à la Ferme Reid lors de votre prochaine sortie. Un gigantesque labyrinte est ouvert jusqu'à tard. La famille Reid vous met d'ailleurs au défi de venir le braver à la noirceur.

485 QC-133, Sabrevois

À Rougemont, le Potager Mont-Rouge est une véritable institution. En famille ou entre amis, vous passerez une journée haute en saveurs sur ce site. Une boutique champêtre, vous permet de déguster des spécialités et de vous procurer des produits du terroir préparés avec amour avec les récoltes des champs.

154 Rang de la Montagne, Rougemont

