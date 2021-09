Les 35 meilleures idées de costumes d’Halloween pour les couples

Partager







C’est déjà l'automne et on commence à penser de plus en plus au costume qu'on va rocker à nos partys d’Halloween.

Si ton chum/ta blonde et toi êtes à court d’idées de costumes qui feront tourner toutes les têtes lors de vos sorties, on vous en propose quelques-unes qui pourraient vous inspirer!

1. Morticia et Gomez Addams



2. Team Rocket de Pokemon





3. Harley Quinn et le Joker





4. Woody et Bo Peep





5. Jardinier et en fleur





6. Leeloo et Korben Dallas du film Le cinquième élément





7. Barbie et Ken





8. Chucky et la fiancée de Chucky

9. Daenerys et Jon Snow

10. Dustin et Suzie de Stranger Things





11. Bob Ross et sa peinture





12. Marty et Doc Brown des films Retour vers le futur

13. Bughead, ou n'importe quel couple de Riverdale





14. En Shaggy et Velma de Scooby-Doo. Encore mieux si vous avez un chien!





15. Le couple dans UP





16. Pam et Jim de The Office

17. Aladdin et Jasmine

18. Harry Potter et son Patronus

19. Luigi et Mario

20. Violet Beauregard et Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie





21. Daphné et Simon de Bridgerton







22. Loki et Sylvie

23. WandaVision

24. Britney Spears et Justin Timberlake dans les années 2000





25. Beyoncé et Jay-Z



26. Jack et Sally de L'étrange Noël de monsieur Jack



27. Ross et Rachel





28. John Lennon et Yoko Ono

29. Tinker Bell et Peter Pan

30. Joe Exotic et Carole Baskins

31. Austin Powers et une Fembot





32. Beetlejuice et Lydia Deetz



33. Elvis et Pricilla Presley

34. Spider-Man et Black Cat

35. Sandy et Danny de Grease

