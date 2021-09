21 items parfaits pour ceux qui adorent le «pumpkin spice»

Partager







À la seconde où la température baisse, la folie de la citrouille s'installe dans nos épiceries, mais également dans nos boutiques beauté et déco préfs, qui embarquent à pieds joints dans cette tendance épicée.



C’est que les gens sont très nostalgiques et les effluves de citrouille et d’épices qui marquent le passage de l’été à l’automne sont souvent accompagnés des souvenirs associés à ce temps de l’année.

Si vous êtres aussi «crazy» des épices citrouillées que nous, voici 21 items parfaits à se procurer dès maintenant!

1. Chandelle Latté à la citrouille épicée de Voluspa, entre 25 $ et 117 $ chez Sephora

2. Thé David's Tea Chaï citrouillé, à partir de 8,98 $ en ligne

3. Duo de masque en tissus et scrunchie pour cheveux de The Tropic Shop (local), à partir de 17 $ chez Etsy

4. Housse de coussin décoratif I just want a pumpkin spice latte, 10 $ chez Amazon

5. Chandelle Latte Citrouille de À petit feu (local), 16 $ sur Etsy

6. Rouge à lèvres Pumpkin Pie de NYX, 9 $ chez Amazon

7. Café instant Latte à la citrouille de Starbucks, 7 $ pour 5 chez Amazon

8. Exfoliant pour le corps à la citrouille de Sun Kissed Beauty (local), 17.50 $ chez Etsy

9. Baume à lèvres teinté Lip Juicer en édition limitée à la citrouille épicée, 10 $ chez The Body Shop

10. Mélange sans caféine à la citrouille de Blume, 25 $ chez Indigo

11. Baume à lèvres aux épices automnales de Rooted Earth Farm, 12 $ chez Etsy

12. Linge à vaisselle décoratif Hello Pumpkin de Jay and Kay Creations (local), 13 $ chez Etsy

13. Chandail crewneck Pumpkin Spice de Up 2 our necks in fabric, à partir de 35 $ chez Etsy

14. Bombe pour le bain à la citrouille épicée de Crafted Bath (local), 6.50 $ chez Etsy

15. Masque de nuit hydratant Pumpkin Sleeping Pack de Too Cool For School, 23 $ chez Amazon

16. Beurre pour le corps à la guivaume et au latté à la citrouille de Clean Natural Skincare (local), à partir de 9.75 $ chez Etsy

17. Tasse réutilisable Starbucks pour l'automne de 26creations (local), 29 $ chez Etsy

18. Chandail crewneck Latté à la citrouille de Tellement Moi Design (local), 35 $ chez Etsy

19. Mélange à épices pour latté à la citrouille de The Spice Age (local), 7.50 $ chez Etsy

20. Chandelle Pumpkin Spice de Bella Coola (local), 20 $ chez Etsy

21. Savon à la citrouille épicée de Lush, 8 $ en ligne

