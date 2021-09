Partager







La longue fin de semaine de la fête du Travail est toujours un bon moment pour organiser une foule d’activités, afin de profiter pleinement de la fin de l'été et de passer de bons moments entre amis.

Que vous ayez envie de partir à la découverte d’un nouveau coin de pays ou que vous vouliez tout simplement passer une soirée à faire la fête, cette liste d’activités devrait vous aider à passer un week-end inoubliable!

Voici donc 22 activités à faire durant le long week-end!

Oubliez les hôtels, ces 31 minichalets sont parfaits pour passer un week-end loin de la ville et pour profiter pleinement de la nature!

Si vous avez envie de prendre une bière sur une terrasse au soleil ou simplement de découvrir de nouveaux produits, voici 14 microbrasseries de Montréal à essayer au moins une fois dans sa vie.

La saison des pommes arrive enfin! Enfilez un joli pull de laine et partez à la découverte de ces 5 vergers «pas plates» où faire la cueillette!

Vous restez à Montréal pour la fin de semaine? Profitez-en donc pour vous offrir un après-midi de relaxation dans un joli café-librairie. Feuilleter un roman en sirotant un latté... c’est le bonheur!

La saison des couleurs arrive à grands pas et c’est le moment idéal de partir faire une petite randonnée pour en profiter. Cette carte des couleurs vous permet de savoir où aller pour voir les plus beaux décors de la province.

La Ferme du Domaine Quinchien propose des cours de yoga dans son studio en compagnie de chèvres. S'il pleut, les cours auront lieu à l'intérieur! Tous les détails ici.

Charlevoix est certainement l'un des plus beaux coins du Québec. Si vous n'avez pas encore eu la chance de découvrir cette belle région, voici les adresses préférées de Léonie Pelletier!

Le Verger Champêtre de Granby propose aux amoureux des animaux de faire une marche avec des alpagas sur son magnifique domaine. Il est aussi possible de marcher avec un cheval miniature ou encore de cueillir des pommes. Tous les détails ici.

Pour les amoureux du plein air, Sutton est une destination de rêve. Randonnée, piste cyclable, parcs nationaux et plus encore... S’offrir une petite escapade à Sutton est un excellent moyen de décrocher, le temps d’un week-end!

Le décor magnifique du Canyon Sainte-Anne est à voir au moins une fois dans sa vie. Vous pourrez y voir des chutes et marcher à travers quelques sentiers pédestres au décor sublime. Vous n'avez pas besoin de réserver votre place!

Il existe de nombreux motels qui valent le détour. Si vous voulez vous offrir une fin de semaine unique, cette liste de motels cutes devrait vous aider à choisir où réserver.

Bromont est magnifique, peu importe la saison. Profitez donc du long week-end pour aller explorer la région et vous arrêter au Backbone Boulder, un café-buvette où il est possible de faire de l’escalade.

Et pour ceux qui ne voudraient pas quitter Montréal, sachez que le Café Bloc vous propose de faire de l'escalade sur la terrasse sur le toit de son établissement. Tous les détails ici.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Le Plateau-Mont-Royal abrite un spa «secret» sur le toit d’une ancienne église... Tous les détails ici.

Après une randonnée dans le coin de Saint-Sauveur, offrez-vous donc une petite pause bien méritée au Olodge Café. En plus d’y boire un bon latté, vous pourrez magasiner des produits de plein air. Une belle adresse à découvrir. Tous les détails ici.

15. Partir à la rencontre d'un vignoble



• À lire aussi: Partez à la découverte des vignobles québécois grâce à ce passeport

Les vignobles abondent au Québec. C'est une activité parfaite pour faire des découvertes et passer un moment agréable à l'extérieur. Plusieurs vignobles offrent des séances de dégustation de vin à faible coût. Impossible de repartir les mains vides.

Le quartier Verdun a vraiment le vent dans les voiles. On y retrouve une foule de belles adresses comme le Bar Verdun Beach, le Bar Balco, le Bénélux, et plus encore! Promenez-vous sur la rue Wellington et profitez des derniers beaux jours avant la saison froide.



• À lire aussi: 22 adresses qui prouvent que Verdun is the place to be

• À lire aussi: Festival DISTRIX: un événement gratuit qui met de l'avant les arts urbains

Les sports et les arts urbains prennent d'assault le Quartier des Spectacles de Montréal du 3 au 5 septembre. Pour goûter à cette première édition, consultez la programmation pour ne rien manquer.

La magnifique rivière Sainte-Anne attire les foules tous les ans. Une magnifique randonnée vous dirige droit sur un impressionnant pont suspendu de 70 mètres de longueur. L'accès est complètement gratuit. Pour en savoir plus, c'est ici.

L'application Swimply, c'est comme l'Airbnb des piscines. Des usagers décident d'y afficher leurs piscines et de les rendre disponibles pour la location. Avec des tarifs horaires assez abordables, c'est le moment de rassembler sa gang et d'aller à la piscine!

20. Profiter des espaces aménagés de la Ville de Montréal

• À lire aussi: Le Jardin de la Pépinière: le nouveau lieu de rencontre du quartier Hochelaga-Maisonneuve ouvre ses portes cette semaine

De Montréal Nord à Pointe-aux-Trembles, en faisant le saut par Hochelaga-Mercier-Maisonneuve, Ville-Marie et Outremont, profitez de la fin de semaine du travail dans des espaces collectifs de la Ville de Montréal. Ces lieux offrent des activités gratuites, une ambiance musicale, ou encore une offre alimentaire, favorisant les rendez-vous du quotidien.

En savoir plus

Afin de célébrer la diversité de l'offre culinaire à Montréal, l'événement MTL À TABLE vous permet de découvrir des menus à bon prix dans les quatre coins de la ville. L'événement se tiendra du 1 er septembre au 11 octobre. Pour découvrir les restaurants participants, et consulter les menus, c'est ici.

Un impressionnant Marché Créatif se tiendra dans les Shop Angus de Montréal les 4 et 5 septembre prochain. C'est l'occasion parfaite pour découvrir des 130 artisans locaux présents et faire le plein de magnifiques créations.

De 10h à 18h

Locoshop Angus

2600 Rue William-Tremblay, Montréal

En savoir plus