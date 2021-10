Lush : La collection de Noël 2021 est déjà ici et on veut tout

Partager







Il n’est jamais trop tôt pour commencer à se mettre dans l’esprit du temps des Fêtes et la compagnie Lush le prouve en dévoilant une collection de Noël exhaustive.

La collection d’Halloween nous a déjà comblés de bonheur, mais celle de Noël 2021 est tout particulièrement adorable. Offerte en ligne et en magasins dès maintenant, la gamme festive comprend tous nos produits favoris, ainsi que des nouveautés incroyables!

De bombes de bain aux parfums de cassis, limette et cannelle, en passant par des savons sucrés et des pains de bain scintillants à la lavande, on ne pourrait en demander plus!

Voici donc nos coups de cœur de la gamme de Noël 2021 de Lush:

La gamme Snow Fairy

Cette collection culte au parfum sucré comprend une foule de nouveautés cette année! On a droit à la fameuse bombe de bain, une nouvelle bombe de bain remplie de confettis, mais aussi un savon au parfum de barbe à papa, et plus encore.

Si vous ne pouvez pas choisir, Lush offre un coffret Snow Fairy!

Le calendrier de l'avent (300 $)

Ce calendrier de l’avent en édition limitée vous permet de célébrer pendant 25 jours (ou vous pouvez l’ouvrir tout d’un coup, c’est votre choix). Il est rempli de délices des fêtes et de la gamme permanente, le tout enveloppé dans une magnifique boîte réutilisable. Il contient aussi des exclusivités!

Les 12 jours de Noël (115 $)

Cette boîte contient 11 produits en édition limitée et une lotion de la gamme permanente, le tout avec des portes ouvrables pour que vous puissiez l’utiliser comme calendrier de l’avent!

Bombe pour le bain Orange Pop (6,95 $)

Le nom le dit! Cette bombe de bain juteuse a un parfum d'agrumes, et elle contient des petits bonbons pétillants.

La bombe pour le bain Snowman Dreaming (5,95 $)

Ce bonhomme de neige produit un arc-en-ciel de couleurs et libère un parfum méditatif et relaxant de cèdre et lavande.

Pain moussant réutilisable Candy Cane (6,95 $)

Vous pourrez utiliser plusieurs fois ce pain moussant au parfum sucré et citronné.

Bombe pour le bain Butterbear (5,95 $)

Plongez dans des eaux soyeuses au beurre de cacao équitable et émergez du bain avec une peau délicieusement parfumée

Pain moussant North Pole (9,95 $)

À la fois une huile pour le bain et un pain moussant, il vous procurera des bulles fruitées et épicées.

Bombe pour le bain Hey! Hollywood! (8,95 $)

Plongez dans un bain relaxant avec cette bombe à l’huile essentielle de menthe poivrée.

Bombe pour le bain The Golden Pudding (8,95 $)

Acidulée et stimulante, cette bombe festive est remplie d’huiles essentielles d’orange douce, de lie de vin et de lime.

Bombe cadeau Santa's Magic Sleigh (11,95 $)

Une bombe trois en un au parfum sucré et aux bonbons pétillants pour des heures de plaisir dans le bain.

Bombe pour le bain You Shall Go To The Ball (7,95 $)

En plus d'être magnifique, elle libère des tourbillons onctueux jaunes et roses au parfum de framboise.

Bombe pour le bain I Want A Hippopotamus For Christmas (5,95$)

Cet adorable hippopotame mauve au parfum de framboises va transformer votre bain en ciel étoilé avec ses petites étoiles sans plastique.

Savon Polar Bear (7,95 $)

Un adorable savon apaisant et hydratant au lait d’avoine, à l’huile de coco et au beurre de cacao.

Gel douche Yog Nog (à partir de 10,95 $)

Une mousse réconfortante au parfum de caramel et au girofle épicé.

Le reste de la collection se retrouve juste ici.

