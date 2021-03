10 belles paires de bottes de pluie pour avoir du style ce printemps

Partager







Les bottes de pluie sont nécessaires quand il y a un déluge dehors, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’il faut faire des compromis côté style.

Il existe une foule de bottes imperméables qui sont jolies et qui vont aussi garder vos pieds au sec toute la journée.

Que vous soyez plus du style bottes hautes ou bottillons courts, on a trouvé quelque chose pour vous.

Voici 10 belles paires de bottes de pluie:

1. Bottes imperméables de marque Argard, 40$ sur amazon.ca

Si vous préférez une chaussure qui arrête à la cheville, celle-ci est tout aussi belle que pratique. En plus, le site l’offre en 8 couleurs différentes.

2. Bottes courtes Ibaodda, 80$ chez Aldo

Un modèle similaire, mais avec une semèle compensée pour ajouter quelques centimètres à notre grandeur.

3. Bottes de pluie hautes, 43,99$ sur amazon.ca

Un classique, la botte haute reste indémodable, mais dans une couleur originale. Elle est aussi disponible en noir, gris et bleu pour les plus discrètes!

4. Botte classique de Hunter, 140$ chez La Baie

Cette botte de pluie est un classique qui ne passera jamais de mode par un marque qui se spécialise en chaussures imperméables. On ne se trompe pas avec Hunter!

5. Bottes de pluie en chintz Rose Ane de Vero Moda, 28$ chez La Baie

Ce modèle mignon comme tout est disponible en 3 teintes de pastel pour donner un peu de couleur à votre tenue ce printemps.

6. Bottes de pluie faites de café recyclé, en rabais à 60$ chez Simons

En plus d'être jolie comme tout, cette botte est bonne pour la planète puisqu'elle est faite de matériaux recyclés!

7. Bottes de pluie Kensington de Cougar, 80$ chez La Baie

La semelle compensée et le gris argenté de cette botte vont attirer tous les regards, en plus de garder vos pieds au sec!

8. Bottes de pluie lilas, 29$ chez Joe Fresh

Disponible aussi en jaune et bleu, cette adorable botte de pluie va plaire à celles qui désirent un peu de couleur ce printemps.

9. Bottes de pluie Chelsea à semelle épaisse, en rabais à 28$ chez Ardène

Pour un look un peu rebelle, cette botte de pluie style Chelsea sera idéale grâce à sa semelle compensée et son détail de boucle.

10. Bottines plates à effet gommé, 139$ chez Zara

Cette botte verte kaki donnera un côté «badass» à vos tenues même les plus simples.

Bon magasinage!

