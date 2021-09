19 idées originales de costume d’Halloween pour des trios

Partager







Quand vient le temps de se dénicher un costume d'Halloween idéal pour soi-même et ses deux BFFs, il faut se tourner vers les trios les plus iconiques de la culture populaire.

Que ce soit au cinéma, à la télé, ou même en bouffe, on a les 19 trios qui feront les costumes les plus originaux.

Voici les 19 meilleurs costumes à 3 :

1. Riverdale

Les trois filles de Riverdale, qu’elles soient en costume des Vixens ou pas, font un excellent déguisement.

2. Mean Girls

Les Plastiques forment un trio légendaire.

3. Powerpuff Girls

Vous pouvez personnaliser ce déguisement, mais il est important de garder les trois couleurs distinctives de Bulle, Belle et Rebelle. Même les actrices de Riverdale l'ont fait!

4. Les «Weird Sisters»

Les méchantes sorcières dans Chilling Adventures of Sabrina ont un si beau look. Comment résister?

5. Les méchantes de DC

Catwoman, Harley Quinn et Poison Ivy sont aussi mortelles que magnifiques.

6. Never Have I Ever

Les 3 meilleures amies de cette série qu'on adore sont un must pour l'Halloween cette année!

7. Clueless

Un classique, vous pouvez opter pour Cher, Dionne et Tai du film Clueless si Mean Girls ne vous convient pas.

8. Phoebe, Monica et Rachel de Friends

Vous aurez plusieurs options en matière de looks iconiques tirés de cette série qu'on adore.

9. Harry, Ron et Hermione

Si vous adorez autant Harry Potter que nous, ce trio est un incontournable.

10. Tes désires sont désordres

Les personnages principaux de ce dessin animé forment un déguisement en trio très cute.

11. Hocus Pocus

Une autre version d’un trio de sorcières! Les looks distinctifs de ces trois sorcières permettent de se laisser côté costume, cheveux et maquillage!

12. Alvin et les Chipmunks

Si vous voulez quelque chose de confortable et pas trop compliqué, les trois petits tamias seront parfaits.

13. Le soleil, la lune et les étoiles

Pour les adeptes d'astrologie, cela fait un costume adorable et facile à recréer.

14. Peter Pan, Tinkerbell et Capitaine Crochet

Un costume un peu plus compliqué à réaliser, mais qui en vaut la peine.

15. L’étrange Noël de Monsieur Jack

Am, Stram et Gram forment le trio parfait dans ce film qui convient autant à la période de Noël que de l'Halloween.

16. Cendrillon et les méchantes belles-soeurs

C’est l’occasion de sortir son déguisement plus élaboré tout en faisant hommage aux classiques de Disney.

17. Josie and the Pussycats

Il n'y a pas qu'un trio à Riverdale, celui-ci est tout aussi parfait que celui formé de Cheryl, Veronica et Betty.

18. Charlie’s Angels

Optez pour la version de 2019 avec Kristen Stewart pour une «twist» plus moderne à ce costume.

19. Strangers

Pour ceux qui cherchent un costume qui fait peur, les tueurs du film Strangers sont terrifiants.

Amusez-vous!

