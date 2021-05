Ces 10 films inspirés de véritables tueurs en série vont vous donner froid dans le dos

Partager







Si vous êtes fans de films d'horreur, vous savez que rien n’est plus terrifiant que des histoires vraies, surtout celles impliquant des tueurs en série.

Vous connaissez peut-être ces tueurs en série prolifiques qui ont marqué toute une génération, mais connaissez-vous les films qui racontent en détail leurs crimes?

La vidéo ci-dessus contient 10 films sur de vrais tueurs, de Charles Manson à Ted Bundy, qui vont vous faire froid dans le dos.

1. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019)

Mettant en vedette Zac Efron, ce film est basé sur la vie de Ted Bundy, qui aurait tué jusqu'à 30 personnes entre 1974 et 1978.

2. Zodiac (2007)

Cet excellent thriller s'inspire du tueur surnommé «Zodiac» ainsi que des journalistes et policiers qui étaient sur ses traces. Le Zodiac aurait tué entre 5 et 37 victimes dans les années 60 et 70 et il n'a jamais été attrapé.

3. Halloween (1978)

Cela n'a jamais été confirmé, mais le tueur du film Halloween, Michael Myers, serait peut-être inspiré de Stanley Stiers. Ce garçon, alors âgé de 11 ans, a tué ses parents et sa sœur le soir de l'Halloween en 1923.

4. Scream (1996)

L'histoire aurait été inspirée par celle du tueur de Gainsville, reconnu coupable du meurtre de 5 étudiants en 1990.

5. My Friend Dahmer (2017)

Le film raconte les débuts de Jeffrey Dahmer, joué par Ross Lynch de Chilling Adventures of Sabrina, un tueur et cannibale responsable de la mort de 17 hommes et garçons entre 1978 et 1991.

6. All Good Things (2010)

L'histoire est une adaptation de celle de Robert Durst, un homme d'affaires reconnu coupable du meurtre de son voisin, de sa femme et de sa meilleure amie après qu'il se fut incriminé durant un documentaire à son sujet (The Jinx).

7. American Psycho (2000)

Le tueur de ce film, Patrick Bateman, est fictif, mais le fait qu'il soit un bel homme qui prend soin de son apparence fut inspiré par Ted Bundy.

8. The Black Dahlia (2006)

Le meurtre d'Elizabeth Short, surnommée la Black Dahlia (ou le Dahlia noir), n'a jamais été résolu et pourrait être lié à d'autres femmes tuées à Hollywood dans les années 40.

9. Monster (2003)

Charlize Theron a remporté l'Oscar pour son rôle d'Aileen Wuornos, une tueuse en série qui a tué 7 hommes en Floride entre 1989 et 1990.

10. Once Upon a Time In Hollywood (2019)

Le film s'est librement inspiré de Charles Manson, le chef d'un culte responsable du meurtre de 9 personnes.

