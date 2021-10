Les meilleures épisodes d'Halloween de nos séries télé favorites

Partager







Plusieur séries télé font un épisode spécial à l’Halloween et, à chaque fois, on adore voir nos personnages favoris en costume.

Il y a tellement de séries qu’on adore, qu’il est facile de perdre le fil desquelles ont un spécial pour cette fête et, surtout, où celui-ci se trouve!

Pour vous simplifier la vie, voici donc une liste des épisodes d’Halloween de nos séries préfs:

13 Reasons Why

Tape 2, Side B - Saison 1, épisode 4

Brooklyn Nine-Nine

Halloween - Saison 1, Episode 6

Halloween II - Saison 2, Episode 4

Halloween III - Saison 3, Episode 5

Halloween IV - Saison 4, Episode 5

HalloVeen - Saison 5, Episode 4

Chilling Adventures of Sabrina

October Country - Saison 1, épisode 1

The Dark Baptism - Saison 1, épisode 2

Elite

Halloween - Saison 2, épisode 5

Euphoria

The Next Episode - Saison 1, épisode 6

Friends

The One With the Halloween Party - Saison 8, épisode 6

Glee

The Rocky Horror Glee Show - Saison 2, épisode 5

Gossip Girl

The Witches of Bushwick - Saison 4, épisode 9

Gossip Girl, le reboot

Hope Sinks - Saison 1, épisode 5

How I Met Your Mother

Slutty Pumpkin - Saison 1, épisode 6

Canning Randy - Saison 6, épisode 7

The Slutty Pumpkin Returns - Saison 7 - épisode 8

Modern Family

Halloween - Saison 2, épisode 6

Open House of Horrors - Saison 4, épisode 5

Halloween 3: AwesomeLand - Saison 6, épisode 6

Halloween 4: The Revenge of Rod Skyhook - Saison 8, épisode 5

It's The Great Pumpkin, Phil Dunphy - Saison 9, épisode 5

Good Grief - Saison 10, épisode 5

The Last Halloween - Saison 11, épisode 5

New Girl

Halloween - Saison 2, épisode 6

Once Upon a Time

Beauty - Saison 7, épisode 4

The Office

Halloween - Saison 2, épisode 5

Employee Transfer - Saison 5, épisode 6

Koi Pond - Saison 6, épisode 8

Costume Contest - Saison 7, épisode 6

Spooked - Saison 8, épisode 5

Here Comes Treble - Saison 9, épisode 5

Pretty Little Liars

The First Secret - Saison 2, épisode 13

This Is a Dark Ride - Saison 3, épisode 13

Grave New World - Saison 4, épisode 13

Riverdale

Halloween - Saison 4, épisode 4

Stranger Things

Trick or Treat, Freak - Saison 2, épisode 2

Supernatural

Pilot - Saison 1, épisode 1

It's the Great Pumpkin, Sam Winchester - Saison 4, épisode 7

Mint Condition - Saison 14, épisode 4

Teen Wolf

Illuminated - Saison 3, episode 16

This Is Us

The 20’s - Saison 2, épisode 6

The Vampire Diaries

Haunted - Saison 1, épisode 7

Masquerade - Saison 2, épisode 7

Ghost World - Saison 3, épisode 7

The Five - Saison 4, épisode 4

Monster’s Ball - Saison 5, épisode 5

The World Has Turned and Left Me Here - Saison 6, épisode 5

I Carry Your Heart with Me - Saison 7, épisode 4

WandaVision

All-New Halloween Spooktacular! - Saison 1, épisode 6

Bon visionnement!

