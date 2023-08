L’incroyable maison blanche de Frelighsburg à vendre pour 1 665 000$

Partager







La plupart des habitants des Cantons-de-l’Est ont certainement déjà pris quelques secondes pour admirer le décor intrigant de la «maison blanche» de Frelighsburg. Cette propriété au design moderne et épuré est présentement à vendre au coût de 1 665 000$.

Photographe Kyven Lessard

C’est l’architecte Pierre Teasdale qui est derrière la conception à couper le souffle de cette maison construite en 1988.

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Cette dernière a d’ailleurs subi un véritable coup de fraîcheur au tournant des années 2010.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Avec ses trois chambres, ses trois salles de bains, sa magnifique piscine et son vaste terrain d’un peu plus de 8 acres d’environnement naturel et paisible, cette propriété est certainement un bel investissement pour des gens qui souhaitent vivre d’amour et d’eau fraîche en campagne.

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Grâce à ses larges fenêtres, les pièces sont baignées de lumière naturelle et en parfaite harmonie avec la nature environnante.

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Photographe Kyven Lessard

Pour mettre la main sur cette fabuleuse propriété de Frelighsburg au coût de 1 665 000$, vous pouvez contacter Nadia St-Laurent et Sandra Williams du groupe Engel & Völkers.

Tous les détails ici.

Ces maisons à vendre pourraient aussi vous intéresser!

s